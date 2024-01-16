В каких городах 16 января ожидаются неблагоприятные метеоусловия

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По данным синоптиков "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха во вторник прогнозируют в Актобе, Темиртау, Караганде, Павлодаре и Астане, сообщает Zakon.kz.

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