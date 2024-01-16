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В каких городах 16 января ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В каких городах 16 января ожидаются неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
По данным синоптиков "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха во вторник прогнозируют в Актобе, Темиртау, Караганде, Павлодаре и Астане, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее в шести областях РК было объявлено штормовое предупреждение из-за метели и гололеда.

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