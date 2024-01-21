В каких городах 21 января обещают неблагоприятные метеоусловия

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По данным синоптиков "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха в воскресенье 21 января прогнозируют в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Шымкенте, Караганде, Темиртау и Астане, сообщает Zakon.kz

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