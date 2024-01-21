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Законодательство РК

В каких городах 21 января обещают неблагоприятные метеоусловия

В каких городах 21 января обещают неблагоприятные метеоусловия Фото: freepik
По данным синоптиков "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха в воскресенье 21 января прогнозируют в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Шымкенте, Караганде, Темиртау и Астане, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее в ряде областей РК было объявлено штормовое предупреждение из-за тумана и гололеда.

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