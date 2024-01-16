Чиновники акимата нарушили Конституционный закон в Кызылординской области

Руководителей двух управлений акимата Кызылординской области привлекли к ответственности за нарушение Конституционного закона "О прокуратуре". Они игнорировали требования прокуроров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кызылординской области 16 января, двух чиновников регионального акимата оштрафовали за нарушение Конституционного закона "О прокуратуре". Они не выполняли законные требования надзорного органа.

В прокуратуре пояснили, что ведомство проанализировало ситуацию с нехваткой пастбищ. В результате прокуроры выявили нарушения при формировании статистики по поголовью скота и внесли представление в областное управление сельского хозяйства и земельных отношений. Но руководитель управления не спешил решать проблему. Он нарушил сроки рассмотрения акта прокурорского реагирования. За это ему выписали штраф по ст. 664 КоАП РК на 29,5 тыс. тенге.

Руководитель другого управления – природных ресурсов и регулирования природопользования – вообще проигнорировал требования природоохранной прокуратуры, которая запросила необходимые для проведения проверки материалы. Ведомству пришлось обращаться в суд, который назначил чиновнику штраф по ч. 2 ст. 665 КоАП в размере 172 тыс. тенге.

Ранее прокуратура не позволила сотрудникам акимата Талдыкоргана необоснованно израсходовать 160 млн тенге из бюджета.