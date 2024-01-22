Чиновников акимата в ВКО оштрафовали за нарушение конституционного закона

Сотрудники акимата района Самар в Восточно-Казахстанской области не соблюдали требования конституционного закона "О прокуратуре". Они не исполнили требования ведомства и получили штрафы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ВКО 22 января, руководителей трех управлений акимата района Самар оштрафовали за несоблюдение требований прокуроров.

Прокуратура проверяла, как чиновники ведут разработку нормативно-правовых актов, и выяснила, что ответственные должностные лица с этой работой не справляются. Чиновники должны были разработать ряд документов, в том числе утвердить места для размещения нестационарных торговых объектов, но не сделали этого.

Прокуроры внесли акт надзора по этому поводу. Но руководители отделов ЖКХ, финансов и занятости не приняли никаких мер для устранения нарушений. В итоге надзорное ведомство их оштрафовало по ст. 664 КоАП.



Только получив штраф от прокуратуры, чиновники наконец выполнили порученную им работу. Восемь нормативно-правовых актов, которые нужно было принять для защиты прав и интересов граждан, доработали и направили на согласование.

