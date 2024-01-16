Глава Минэнерго высказался о дате референдума по АЭС

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции 16 января 2024 года рассказал, кто будет определять дату проведения референдума по строительству атомной электростанции (АЭС) в стране, сообщает Zakon.kz.

По словам главы Минэнерго, представители ведомства и эксперты выезжают в регион, проводят встречи с населением, с заинтересованными сторонами по разъяснению в целом видения развития атомной энергетики, как отрасли.

"По датам (референдума по АЭС. – Прим. ред.) пока на сегодняшний день неизвестно. Будет определена Центральной избирательной комиссией", – рассказал Алмасадам Саткалиев.

21 декабря 2023 года генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин рассказал, во сколько обойдется строительство атомной электростанции в Казахстане. Подробности по ссылке.