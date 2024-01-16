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Эффектное видео с кипятком на 30-градусном морозе восхитило казахстанцев

Эффектное видео с кипятком на 30-градусном морозе восхитило казахстанцев Фото: Instagram/talashin, коллаж Zakon.kz
Казахстанский тревел-блогер Талгат Бекмагамбетов накануне, 15 января 2024 года, опубликовал эффектное видео, которое восхитило пользователей Казнета. Оно было снято в Астане при 30-градусном морозе, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией блогер призвал жителей столицы принять участие в челллендже.

"Люблю морозы", – написал Талгат Бекмагамбетов.

Видеоролик восхитил пользователей Казнета:

  • "Уау!"
  • "Надо сделать".
  • "С ведра надо было".
  • "Красота! Скучаю по -30°С".
  • "Просто огнем тут не отреагируешь".
  • "А если еще после в мостик встать, будет очень эффектно".
  • "Да, будет забавно, если на юге захотят попробовать сделать так".

На публикацию тревел-блогера отреагировали и иностранцы:

  • "Безумно, -30, как будто живешь в холодильнике".
  • "Буквально только что приехал из Астаны. Слишком холодно!"
  • "Зимы в Казахстане очень холодные. Но я была там летом и не ожидала, что там будет жарче, чем в Милане (Италия)".

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О том, какой будет погода в Астане с 16 по 18 января 2024 года, можете узнать по ссылке.

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