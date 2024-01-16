Эффектное видео с кипятком на 30-градусном морозе восхитило казахстанцев

Фото: Instagram/talashin, коллаж Zakon.kz

Казахстанский тревел-блогер Талгат Бекмагамбетов накануне, 15 января 2024 года, опубликовал эффектное видео, которое восхитило пользователей Казнета. Оно было снято в Астане при 30-градусном морозе, сообщает Zakon.kz.

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