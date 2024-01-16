Эффектное видео с кипятком на 30-градусном морозе восхитило казахстанцев
Фото: Instagram/talashin, коллаж Zakon.kz
Казахстанский тревел-блогер Талгат Бекмагамбетов накануне, 15 января 2024 года, опубликовал эффектное видео, которое восхитило пользователей Казнета. Оно было снято в Астане при 30-градусном морозе, сообщает Zakon.kz.
Под публикацией блогер призвал жителей столицы принять участие в челллендже.
"Люблю морозы", – написал Талгат Бекмагамбетов.
Видеоролик восхитил пользователей Казнета:
- "Уау!"
- "Надо сделать".
- "С ведра надо было".
- "Красота! Скучаю по -30°С".
- "Просто огнем тут не отреагируешь".
- "А если еще после в мостик встать, будет очень эффектно".
- "Да, будет забавно, если на юге захотят попробовать сделать так".
На публикацию тревел-блогера отреагировали и иностранцы:
- "Безумно, -30, как будто живешь в холодильнике".
- "Буквально только что приехал из Астаны. Слишком холодно!"
- "Зимы в Казахстане очень холодные. Но я была там летом и не ожидала, что там будет жарче, чем в Милане (Италия)".
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