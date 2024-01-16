За что алматинцам может "прилететь" штраф до 370 тысяч тенге

Начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров сегодня, 16 января 2024 года, обратился к жителям и гостям южной столицы, которым напомнил про штрафы за загрязнение мест общего пользования и за нарушение правил благоустройства города, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что в Казахстане с 1 января 2024 года размер месячного расчетного показателя (МРП) вырос до 3692 тенге.

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Арыстангани Заппаров на своей странице в Facebook отметил, что алматинцам и гостям мегаполиса "будет полезно знать", что:

ст. 434-2 КоАП РК за загрязнение мест общего пользования, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, предусматривает штраф в размере от 5 до 10 МРП (от 18 460 до 36 920 тенге);

(от 18 460 до 36 920 тенге); ст. 505 КоАП РК за нарушение правил благоустройства города, разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений, влечет штраф от 20 до 100 МРП (от 73 840 до 369 200 тенге).

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