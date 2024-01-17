Упадут ли цены на электрокары в Казахстане

Депутата Мажилиса Армана Калыкова в кулуарах попросили дать прогноз на снижение стоимости электрокаров в стране, сообщает Zakon.kz. Депутат участвовал в разработке законопроекта по вопросам популяризации экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей.

Депутат отметил, что если предложение по электромобилям вырастет, то цена может снизиться. И это вполне возможно.

"Мы, согласно законопроекту, предусматриваем нулевую растаможку, нулевой транспортный налог. Это будет одна из мер популяризации. Это будет сильно влиять на цену. В 2022 году в нашу страну завезли 347 электромобилей. В 2023 – 7250 электромобилей. 20-кратное превышение. Интерес к этому виду транспорта растет у населения. И мы должны идти в ногу со временем и способствовать, чтобы этот вид транспорта перешел из разряда экзотических в более доступный вид". Арман Калыков

Точно сказать, сколько электрокаров будет в Казахстане в 2024 году, он пока не может. По его словам, все будет зависеть от подготовленности инфраструктуры.

"Если мы создадим все условия, чтобы человек не переживал, где будет заряжать – дома, на работе, между крупными городами. Опять же, моменты мы учитывали. В зарубежных странах владельцев традиционных заправочных станций обязывают устанавливать электрозарядные станции. В этом плане мы подошли более лояльно. Мы дали возможность бизнесу самому зарабатывать. Если сейчас бизнес зарабатывает на продаже бензина, кафе, то почему он не может зарабатывать и на зарядке электромобилей?" Арман Калыков

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 17 января одобрили в первом чтении проект закона по вопросам популяризации экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей. В законе "Об автомобильных дорогах" понятие электрозарядные станции отнесено к объектам придорожного сервиса для установления для них отдельных мест.