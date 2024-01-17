Депутаты нашли решение проблемы c заправками для электромобилей в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 17 января одобрили в первом чтении проект закона по вопросам популяризации экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам популяризации экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей" представил депутат Самат Мусабаев.

Он сообщил, что документом вносятся изменения и дополнения в пять законов: "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", "Об автомобильных дорогах", "Об автомобильном транспорте", "Об особо охраняемых природных территориях" и "О дорожном движении".

Основные нормы законопроекта направлены на:

введение нового понятия "электрозарядная станция";

обеспечение отдельных мест для размещения электрозарядных станций при проектировании дорог;

закрепление компетенции уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства по разработке правил проектирования, установки, технической эксплуатации электрозарядных станций в жилых зонах;

предоставление полномочий для принятия решения о размещении электрозарядных станций акиматам областей, городов республиканского значения, столицы, городов областного значения и городов областного значения с численностью населения свыше ста и до ста тысяч жителей в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

установление в проекте детальной планировки резервирование территории для размещения электрозарядных станций, включая их размещение в жилой и общественной зонах;

введение понятий "гибридный автомобиль" и "электромобиль" для идентификации видов транспортных средств на законодательном уровне;

разрешение движения для электромобилей и гибридных автомобилей на отдельном выделенном пути;

обеспечение специально отведенных мест для стоянки (парковки) транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями и освобождение собственников электромобилей от уплаты парковочных мест, в том числе ветеранов, лиц с инвалидностью, многодетных матерей, лиц, пострадавших вследствие ядерных испытаний и водителей специального автотранспорта.

В законе "Об автомобильных дорогах" понятие электрозарядные станции отнесено к объектам придорожного сервиса для установления для них отдельных мест.

"Сейчас количество растет, на сегодняшний день в стране более 9 тысяч, этот вопрос мы неоднократно обсуждали на заседании рабочей группы. В будущем на автомобильных дорогах, на объездных дорогах по нормам строительства мы уже предусмотрели изменения при строительстве дорог, будет предусмотрена уже установка необходимого оборудования. Что касается второго вопроса, буквально 10-15 лет назад у нас были только АЗС, которые заправляют только бензином и другим видом топлива, но при необходимости сейчас бизнесмены уже устанавливают дополнительное оборудование, например, Гелиос или Казахойл, по Казахстану у них никаких проблем нет. То есть не будет каких-либо обязательств, но мы думаем, что бизнес сам отрегулирует этот процесс. Мы думаем, что будет соответствующее оборудование, зарядки для таких авто", – отметил депутат.

Депутат Арман Калыков добавил, что законопроектом в законе "О дорожном движении" предлагается норма о запрете водителям транспортных средств, не оснащенных электродвигателями, осуществлять парковку в местах, оборудованных электрозарядными станциями. В связи с этим за данное нарушение Кодексом "Об административных правонарушениях" вводится административная ответственность. Такая норма предусмотрена сопутствующими поправками в Кодекс об административных правонарушениях.

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