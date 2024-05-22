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Законодательство РК

Владельцев электромобилей планируют освободить от оплаты за парковочные места

Машина, транспорт, электромобиль , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 15:01 Фото: unsplash
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 22 мая одобрили в первом чтении проект закона по вопросам популяризации экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил законопроект депутат Мажилиса Арман Калыков. Он озвучил, что основные нормы законопроекта направлены на:

  • введение новых понятий "электромобиль" и "электрозарядная станция";
  • выделение при проектировании дорог отдельных мест для размещения электрозарядных станций;
  • отнесение электрозарядных станций к объектам придорожного сервиса;
  • резервирование в проекте детальной планировки территории для размещения электрозарядных станций, включая их размещение в жилой и общественной зонах;
  • освобождение владельцев электромобилей от оплаты за парковочные места;
  • введение административной ответственности за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, оборудованных электрозарядными станциями.

В ходе работы над законопроектом ко второму чтению депутатами внесены и поддержаны поправки, касающиеся:

  • предоставления земельных участков из земель общего пользования во временное землепользование под размещение электрозарядных станций;
  • наделения акимата области, города республиканского значения, столицы и района компетенцией по принятию решения о размещении электрозарядных станций;
  • установления требований по безопасному функционированию электрозарядных станций при подключении, эксплуатации и потреблении электрической энергии; введения запрета за самовольное подключение к электрическим сетям.

В сопутствующий законопроект внесены следующие поправки:

  • дополнена процедура упрощенного оформления дорожно-транспортного происшествия путем составления "Европротокола";
  • исключено участие судебного исполнителя по отдельным категориям дел и предоставлена возможность гражданам исполнить требование исполнительного документа без оплаты деятельности частного судебного исполнителя, что позволит снизить финансовую нагрузку на граждан.

По его словам, также депутатами внесены поправки по снижению возраста водителей автобусов и троллейбусов до 23 лет и установлению для них стажа работы не менее трех лет, а для водителей подкатегории "D1" стаж работы должен быть не менее одного года.

Депутаты приняли данные законопроекты и направили в Сенат Парламента Республики Казахстан.

Сегодня, 22 мая, стало известно, что в Казахстане создадут организации по расследованию транспортных происшествий и инцидентов.

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