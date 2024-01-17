В каких регионах Казахстана ситуация по кори остается неблагоприятной

Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса 17 января рассказала, в каких регионах ситуация по кори остается неблагоприятной, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният сообщила, что в целом по Казахстану идет снижение заболеваемости на 11%.

"В 10 регионах идет снижение заболеваемости в течение трех недель. В семи регионах наблюдаем стабилизацию ситуации, заболеваемость стоит на одном уровне. В трех регионах сейчас неблагоприятная ситуация, наблюдается рост: это Актюбинская, Атырауская и Карагандинская области", – заявила глава Минздрава.

По ее данным, именно в этих регионах недостаточно ведется кампания по дополнительной вакцинации против кори – охват населения иммунизацией ниже, чем республиканский показатель.

Ранее стало известно, что двое детей умерли от кори в Казахстане.