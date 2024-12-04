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В МИДе Казахстана высказались о ситуации в Южной Корее

МИД, Южная Корея, Мажилис , фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 13:21 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев в кулуарах Мажилиса 4 декабря 2024 года рассказал, сколько казахстанцев находятся в Южной Корее, сообщает Zakon.kz.

Чиновник отметил, что Казахстан никогда не вмешивается в дела третьих государств.

"Все, что происходит в Южной Корее, это вопросы Южной Кореи. Наша основная задача на сегодня – это максимально обеспечить защиту прав наших граждан, которые находятся за пределами Казахстана. До сегодняшнего дня, несмотря на ту ситуацию, граждане Казахстана за помощью в посольство не обращались, такой информации у нас нет. Если они будут обращаться, безусловно, посольство будет оказывать всяческую поддержку. Более 30 тысяч граждан на сегодня находятся в Корее с разными целями", – сказал он.

Позже он добавил, что ни в Южной Корее, ни в Грузии информация о пострадавших казахстанцах дипломатам не поступала.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение.

По последним данным, Юн Сок Ёль согласился отозвать военное положение.

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4 декабря посольство Казахстана в Республике Корея обратилось к соотечественникам, которые в настоящее время находятся в стране. Дипломаты призвали находящихся на территории страны казахстанцев сохранять спокойствие, строго соблюдать рекомендации местных властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях.

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