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Приговор бывшему вице-министру Нуржану Альтаеву оставили в силе

Приговор бывшему вице-министру Нуржану Альтаеву оставили в силе Фото: Zakon.kz
Судебная коллегия Астаны 16 января оставила в силе приговор бывшему депутату Мажилиса и экс-вице-министру труда РК Нуржану Альтаеву. Апелляционную жалобу бывшего замминистра не удовлетворили, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает BesMedia со ссылкой на закрытое заседание апелляционной инстанции, экс-чиновнику оставили в силе обвинительный приговор: 10 лет колонии за получение взятки в особо крупном размере.

Нуржан Альтаев подавал апелляционную жалобу, в которой заявил, что не согласен с приговором суда первой инстанции. Он отрицал свою вину в получении взятки от экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова. Альтаев утверждал, что другие фигуранты дела якобы не смогли доказать в суде факт получения им денежных средств.

Апелляционная инстанция рассмотрела доводы Альтаева и оставила его жалобу без удовлетворения.

Приговор Нуржану Альтаеву вынесли 21 ноября. Суд установил, что бывший вице-министр с февраля 2018 года по июль 2020-го получил от экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова крупную взятку. За общее покровительство и лоббирование интересов НПП Мырзахметов заплатил Альтаеву в общей сложности 115 тыс. долларов и 8 млн 150 тыс. тенге через посредника. Прокурор требовал приговорить Альтаева к 12 годам лишения свободы. Сам подсудимый не считал себя виновным и настаивал на оправдании.

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