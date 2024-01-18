Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Снежные рекорды: жители Риддера и Алтая утопают в снегу

Снежные рекорды: жители Риддера и Алтая утопают в снегу Фото: freepik
В Восточном Казахстане из-за обильных осадков режим чрезвычайной ситуации природного характера сохраняется в Маркакольском районе. Утопают в сугробах и жители Риддера и Алтая, сообщает Zakon.kz

По информации 24.kz мобилизована вся необходимая техника, а волонтеров направляют на помощь для очистки дворов от снега.

"Большое количество снега выпало у нас в Маркакольском районе, накануне мы там оказывали аварийно-спасательные работы, доставляли с помощью высокопроходимой техники беременную женщину, которой потребовалась экстренная помощь и как вы видите, наши спасатели стараются участвовать в каждой акции, приходить на помощь", - сообщила пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова.

По предварительным прогнозам синоптиков морозы сменят снегопады. А в горах сохранятся риски схода, несмотря на то, что с вершин уже спущено до 50 тысяч кубометров снежных масс.

Ранее сообщалось, что в  Алматы тоже шел снег - 15 января 2024 года, начал идти снег. По данным властей мегаполиса, коммунальные службы города задействовали более 400 единиц техники и тысячи работников для уборки снега.

Читайте также

Неблагоприятные метеоусловия обещают в нескольких городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия обещают в нескольких городах Казахстана
Как распознать дипфейки, рассказали казахстанцам
Как распознать дипфейк со знаменитостями, рассказали казахстанцам
Елена Вебер
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
Новая спецвыплата в Казахстане: как и кому она выплачивается
Новая спецвыплата в Казахстане: как и кому она выплачивается
Депутат о контроле мобильных переводов
Депутат о контроле мобильных переводов: Предприниматели едва сводят концы с концами
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: