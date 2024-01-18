Снежные рекорды: жители Риддера и Алтая утопают в снегу

В Восточном Казахстане из-за обильных осадков режим чрезвычайной ситуации природного характера сохраняется в Маркакольском районе. Утопают в сугробах и жители Риддера и Алтая, сообщает Zakon.kz

По информации 24.kz мобилизована вся необходимая техника, а волонтеров направляют на помощь для очистки дворов от снега.

"Большое количество снега выпало у нас в Маркакольском районе, накануне мы там оказывали аварийно-спасательные работы, доставляли с помощью высокопроходимой техники беременную женщину, которой потребовалась экстренная помощь и как вы видите, наши спасатели стараются участвовать в каждой акции, приходить на помощь", - сообщила пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова.

По предварительным прогнозам синоптиков морозы сменят снегопады. А в горах сохранятся риски схода, несмотря на то, что с вершин уже спущено до 50 тысяч кубометров снежных масс.

Ранее сообщалось, что в Алматы тоже шел снег - 15 января 2024 года, начал идти снег. По данным властей мегаполиса, коммунальные службы города задействовали более 400 единиц техники и тысячи работников для уборки снега.