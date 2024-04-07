Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Атырауской области объявлен режим ЧС

Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 15:35 Фото: primeminister.kz
7 апреля на территории Атырауской области объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера, сообщает Zakon.kz.


"Решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера подписал аким Атырауской области Серик Шапкенов сегодня, 7 апреля 2024 года", – сообщает Оперативный штаб Атырауской области.

Соответствующее распоряжение главы региона опубликовано на сайте "Открытые НПА".

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера назначен заместитель акима Атырауской области. Ему поручено провести мероприятия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации природного характера.

Контроль за исполнением остается за акимом области Сериком Шапкеновым.

Решение вводится в действие со дня первого официального опубликования.

6 апреля вице-премьер Канат Бозумбаев сообщил, что в Атырау объявят режим ЧС.

По последним данным, спасатели эвакуировали из Жылыойского района Атырауской области 28 501 жителя, из административного центра – города Кульсары – вывезли из домов 15 тысяч человек.

Читайте также

спасатель
Паводки: более 14 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения
непогода
Шквальный ветер и дождь с грозой прогнозируют в Казахстане на 8 апреля
гумпомощь
В Атырау прибыла дополнительная гуманитарная помощь
Мухит Турсынали
Атырау Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды в Казахстане
Предупреждение от синоптиков: сильные дожди надвигаются на Казахстан
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
Дорогу затопила река, Костанайская область
Переполненная водой из России река затопила трассу в Казахстане
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: