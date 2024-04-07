В Атырауской области объявлен режим ЧС

7 апреля на территории Атырауской области объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера, сообщает Zakon.kz.





"Решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера подписал аким Атырауской области Серик Шапкенов сегодня, 7 апреля 2024 года", – сообщает Оперативный штаб Атырауской области.

Соответствующее распоряжение главы региона опубликовано на сайте "Открытые НПА".



Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера назначен заместитель акима Атырауской области. Ему поручено провести мероприятия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации природного характера.



Контроль за исполнением остается за акимом области Сериком Шапкеновым.

Решение вводится в действие со дня первого официального опубликования.

6 апреля вице-премьер Канат Бозумбаев сообщил, что в Атырау объявят режим ЧС.



По последним данным, спасатели эвакуировали из Жылыойского района Атырауской области 28 501 жителя, из административного центра – города Кульсары – вывезли из домов 15 тысяч человек.