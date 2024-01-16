Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сколько снега выпало в Алматы и когда он прекратится

Сколько снега выпало в Алматы и когда он прекратится Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы со вчерашнего вечера, 15 января 2024 года, начал идти снег. По данным властей мегаполиса, коммунальные службы города задействовали более 400 единиц техники и тысячи работников для уборки снега, сообщает Zakon.kz.

14-15 января в южной столице отмечались слабые осадки (дождь и мокрый снег высотой 4,5 мм), а с 22:00 15 января начался снегопад.

"По состоянию на 10:00 16 января в городе выпало до 8 см снега, на Каменском плато – 26 см, Шымбулаке и БАО – 46 см".Управление развития коммунальной инфраструктуры

В целях предупреждения гололедных явлений 156 пескоразбрасывателями произведена посыпка противогололедных материалов (ПГМ). По состоянию на 10:00 16 января использовано 3450 тонн ПГМ.

В ночной период произведено сгребание снега 11 колоннами в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. В настоящее время на обочинах дорог формируются валы, после чего будет организован вывоз снега.

176 единиц малогабаритной уборочной техники ведут работы по механизированной уборке тротуаров, мест общего пользования, подъездов к социально значимым объектам. Производится ручная очистка остановок общественного транспорта и надземных переходов. В уборке снега задействовано 438 единиц техники и 1110 дорожных рабочих.

В управлении отметили, что в акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

Материал по теме

Теплый декабрь в Казахстане побил рекорд 62-летней давности

По данным РГП "Казгидромет", в Алматы 16 января – пасмурно, ночью снег, временами – туман, гололед. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем 0-2°C.

Также синоптики рассказали, когда в южной столице снег прекратится:

  • 17 января – переменная облачность, ночью и утром снег, туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 3-5 мороза;
  • 18 января – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 3-5 мороза.

Материал по теме

Метель, туман и гололед: в шести областях РК объявлено штормовое предупреждение

О том, какой будет погода в Казахстане с 16 по 18 января 2024 года, можете узнать здесь.

Читайте также

В Алматы станет больше велодорожек
В Алматы станет больше велодорожек
Динара Халдарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фильтры для воды: на казахстанских пенсионеров оформляют кредиты, что делать
На казахстанских пенсионеров оформляют кредиты
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Казахстанский бизнесмен выкупил долю крупнейшей железнодорожной компании в России
Казахстанский бизнесмен выкупил долю крупнейшей железнодорожной компании в России
Даяна Ястремская разгромила Маркету Вондроушову,
Первая сенсация на Australian Open-2024: украинская теннисистка выбила из состязаний седьмую ракетку мира
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: