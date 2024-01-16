Сколько снега выпало в Алматы и когда он прекратится

В Алматы со вчерашнего вечера, 15 января 2024 года, начал идти снег. По данным властей мегаполиса, коммунальные службы города задействовали более 400 единиц техники и тысячи работников для уборки снега, сообщает Zakon.kz.

14-15 января в южной столице отмечались слабые осадки (дождь и мокрый снег высотой 4,5 мм), а с 22:00 15 января начался снегопад.

"По состоянию на 10:00 16 января в городе выпало до 8 см снега, на Каменском плато – 26 см, Шымбулаке и БАО – 46 см". Управление развития коммунальной инфраструктуры

В целях предупреждения гололедных явлений 156 пескоразбрасывателями произведена посыпка противогололедных материалов (ПГМ). По состоянию на 10:00 16 января использовано 3450 тонн ПГМ.

В ночной период произведено сгребание снега 11 колоннами в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. В настоящее время на обочинах дорог формируются валы, после чего будет организован вывоз снега.

176 единиц малогабаритной уборочной техники ведут работы по механизированной уборке тротуаров, мест общего пользования, подъездов к социально значимым объектам. Производится ручная очистка остановок общественного транспорта и надземных переходов. В уборке снега задействовано 438 единиц техники и 1110 дорожных рабочих.

В управлении отметили, что в акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

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По данным РГП "Казгидромет", в Алматы 16 января – пасмурно, ночью снег, временами – туман, гололед. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем 0-2°C.

Также синоптики рассказали, когда в южной столице снег прекратится:

17 января – переменная облачность, ночью и утром снег, туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 3-5 мороза;

– переменная облачность, ночью и утром снег, туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 3-5 мороза; 18 января – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 3-5 мороза.

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О том, какой будет погода в Казахстане с 16 по 18 января 2024 года, можете узнать здесь.