Демонополизация "Казахтелекома": одного из сотовых операторов хотят передать новому инвестору

В правительстве прошло очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Была обсуждена передача одного из мобильных операторов АО "Казахтелеком" новому инвестору, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 января 2024 года рассказали в пресс-службе правительства.

"Участники обсудили ход демонополизации группы компаний АО "Казахтелеком". В частности, рассмотрен процесс вывода одного из мобильных операторов на конкурентный рынок. Было отмечено, что в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными иностранными инвесторами", – говорится в сообщении.

В целом, ожидается, что данная мера позволит повысить качество предоставляемых населению услуг и положительно повлияет на развитие телекоммуникационной отрасли.

Премьер-министр поручил ускорить работу в данном направлении.

Фото: primeminister.kz

На заседании также рассмотрены вопросы деятельности некоторых предприятий в сфере химической промышленности и ряд других.

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