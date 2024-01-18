Демонополизация "Казахтелекома": одного из сотовых операторов хотят передать новому инвестору
Фото: gov.kz
В правительстве прошло очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Была обсуждена передача одного из мобильных операторов АО "Казахтелеком" новому инвестору, сообщает Zakon.kz.
Об этом 18 января 2024 года рассказали в пресс-службе правительства.
"Участники обсудили ход демонополизации группы компаний АО "Казахтелеком". В частности, рассмотрен процесс вывода одного из мобильных операторов на конкурентный рынок. Было отмечено, что в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными иностранными инвесторами", – говорится в сообщении.
В целом, ожидается, что данная мера позволит повысить качество предоставляемых населению услуг и положительно повлияет на развитие телекоммуникационной отрасли.
Премьер-министр поручил ускорить работу в данном направлении.
Фото: primeminister.kz
На заседании также рассмотрены вопросы деятельности некоторых предприятий в сфере химической промышленности и ряд других.
27 декабря 2023 года сообщалось, что в Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline.
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