За чей счет будут устанавливать тревожные кнопки в автобусах, рассказали в МВД

На брифинге в СЦК 18 января председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбеков рассказал, как идет работа по установке в общественном транспорте тревожных кнопок для вызова полиции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Кайсара Султанбекова, установку тревожных кнопок в общественном транспорте должны курировать акиматы.

"Это уже вопросы местных исполнительных органов, а также самих владельцев этих транспортных средств. Они обычно устанавливаются за счет них, в зависимости от их финансовой возможности. Но на сегодня мы со всеми владельцами транспортных средств, кто занимается пассажирскими перевозками, эту работу ведем. Многие уже согласны. Также попробуем эту работу провести через местные исполнительные органы", – пообещал председатель комитета административной полиции.

Представитель МВД добавил, что не располагает информацией о затратах, которые потребуются на оснащение транспорта тревожным кнопками.

"Конкретную сумму я вам сейчас не могу назвать. Считаю, что это преждевременно, потому что каждый владелец будет сейчас сам просчитывать, во сколько это обойдется". Кайсар Султанбеков

Кайсар Султанбеков напомнил, что сегодня проблемы с соблюдением порядка в общественном транспорте актуальны для многих городов, особенно после нескольких случаев в Алматы.

"Это на сегодня проблемный вопрос, потому что действительно до этого охрана общественного порядка в общественном транспорте долгое время оставалась вне поля зрения полиции. В связи со случившимися происшествиями в Алматы, – было несколько фактов, когда ДТП совершили, в результате которого погибли три человека, кроме этого, еще наш гражданин приставал к гражданам других государств, – мы организовали специальное профилактическое мероприятие. Прежде чем его организовать, мы в первую очередь собрали руководителей транспортных компаний, которые занимаются перевозками пассажиров. Обсудили вместе с ними именно вопросы обеспечения безопасности в общественном транспорте, в том числе в отношении водителей". Кайсар Султанбеков

По его словам, в ходе этого обсуждения стороны договорились о необходимости установить в общественном транспорте камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.

По данным МВД, сейчас в разных городах установлены 38 тревожных кнопок. Как пояснил начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Руслан Каржаспеков, их установка в общественных местах – это хорошая практика, которая позволяет оперативно реагировать на случаи противоправного поведения.

"Кроме того, в прошлом году поступило 250 тысяч сообщений по таким фактам, по которым приняты меры реагирования. На сегодня у нас 38 кнопок установлены в общественных местах, на которые граждане обращаются. Кроме того, существует мобильное приложение "102", в котором есть кнопка SOS, посредством которой граждане сообщают о противоправных деяниях". Руслан Каржаспеков

22 декабря 2023 года в Алматы произошло жуткое ДТП: автобус въехал в группу людей, которые стояли на остановке. Погибли три человека, пострадали семь. Виновником трагедии стал пассажир, который напал на женщину-водителя.