Комитет госдоходов обратился с важной информацией к казахстанцам, платившим ЕСП
Важную информацию для лиц, ранее уплачивающих ЕСП, опубликовали в Telegram-канале КГД.
"Данная норма вводилась временно на пять лет. Действовала с 2019 года по 2013 год включительно. И с 1 января 2024 года лицам, которые осуществляют предпринимательскую деятельность и ранее уплачивающим единый совокупный платеж, необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и выбрать налоговый режим".Пресс-служба КГД
В комитете отметили, что наиболее удобным налоговым режимом является налоговый режим с использованием мобильного приложения e-Salyq Business.
"Удобство данного режима заключается в том, что регистрация в качестве индивидуального предпринимателя происходит непосредственно в мобильном приложении, отсутствует необходимость представления налоговой декларации, учет доходов ведется автоматически и отсутствует необходимость применения контрольно-кассовых машин. Чек мобильного приложения заменяет фискальный чек контрольно-кассовой машины".Пресс-служба КГД
Данный режим, как уточнили в комитете, могут применять лица, доход которых в 2024 году не превысит порядка 13 млн тенге и которые не нанимают наемных работников.
"Также имеются иные режимы, такие как на основе патента и на основе упрощенной декларации".Пресс-служба КГД
Также необходимо помнить при применении специальных налоговых режимов необходимо исполнять обязательства по уплате социальных платежей:
- обязательные пенсионные взносы – 8500 тенге,
- обязательное социально-медицинское страхование в свою пользу – 5950 тенге,
- социальное отчисление – 2975 тенге,
- обязательные пенсионные взносы работодателя – 1275 тенге.
"Данные показатели рассчитаны из расчета минимальной заработной платы, установленной на 2024 год".Пресс-служба КГД
Лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, но желающим быть участниками системы социально-медицинского страхования, по данным комитета, необходимо ежемесячно оплачивать 4250 тенге.
"Имеются 15 категорий лиц, за которых государство перечисляет данный взнос самостоятельно".Пресс-служба КГД
18 января 2024 года Комитет госдоходов обращался к налогоплательщикам Казахстана. По какому поводу, можете узнать здесь.