Массовая гибель лебедей на Караколе: жителей попросили не приходить к озеру

Руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Темирбек Нуртазин обратился к жителям с просьбой не приходить к озеру Караколь, чтобы птичий грипп не распространился в городе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас озеро является очагом птичьего гриппа.

"Любая птица выделяет с отходами вирусы. Когда птицы выходят на побережье, кал находится на берегу. Конечно, каждый из нас переживает за гибель птиц, хотят как-то посодействовать, приходят туда. А потом на подошве начинают распространять вирус по городу. Далее воробьи и голуби начинают заражаться и так дальше. Они не умирают, но являются носителями", – сказал Темирбек Нуртазин на брифинге.

В связи с этим он попросил жителей воздержаться от походов к озеру, чтобы вирус не передался домашним птицам.

"Не приходите в этот очаг и не способствуйте распространению вируса", – добавил Темирбек Нуртазин.

Ранее эксперт-орнитолог Виктория Ковшарь объяснила, что причиной массовой гибели лебедей на озере Караколь стал птичий грипп. По словам специалиста, сброс сточных вод в озеро не связан с гибелью птиц, поскольку несильно влияет на биохимический состав водоема. Кроме того, органика, поступающая в озеро, не вредит, а даже помогает.

Как отметила орнитолог, в основном на озере погибают молодые особи, плохо подготовленные к зиме. Это естественный процесс, не поддающийся ручному вмешательству. Поэтому более важно сейчас предотвратить заражение домашней птицы.