Как подготовиться к ЕНТ бесплатно

Министерство науки и высшего образования совместно с Национальным центром тестирования создали условия для подготовки к Единого национальному тестированию, сообщает Zakon.kz.

Для этого в начале учебного года на сайте НЦТ опубликовали перечень рекомендуемых учебников, по которым разрабатывались вопросы тестирования, образцы тестовых заданий, спецификации и план теста.



"Несколько лет подряд совместно с Институтом истории утверждается 100 дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история", они также опубликованы на сайте. Все вопросы, касающиеся дат по истории, будут встречаться только по этому списку", – рассказали в Национальном центре тестирования МНВО РК.

Кроме того, на сайте НЦТ разместили список произведений по предметам "Казахская литература" и "Русская литература" (из школьной программы), а также список терминов по "Информатике", которые будут встречаться в вопросах или необходимы для понимания сути вопроса.

"Для удобства абитуриентов запустили пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ. При прохождении пробного тестирования поступающий имеет возможность ознакомиться с тестовыми заданиями и проверить уровень своих знаний по выбранным предметам. Думаю, это поможет детям улучшить свою подготовку", – сказал директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Для выпускников 2024 года при поддержке образовательных центров проводятся бесплатные онлайн-уроки. Занятия проходят в прямом эфире на YouTube, выпускники, пропустившие live-уроки, смогут посмотреть их в сохраненных записях.

Ранее Миннауки Казахстана обратилось к участникам январского ЕНТ.



