Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В собственность Казахстана перешли восемь гидротехнических сооружений

В собственность Казахстана перешли восемь гидротехнических сооружений Фото: Telegram/QR_Su_resurstari_ministrligi
Восемь гидротехнических сооружений перешли в государственную собственность при содействии Министерства водных ресурсов и ирригации РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 января 2024 года рассказал руководитель Управления государственного учета и кадастра водных ресурсов Ерлан Жумабаев:

"Четыре бесхозяйные плотины, одно водохранилище и три пруда перешли в госсобственность в 2023 году в Казахстане".

По его словам, речь идет о четырех плотинах в Актюбинской области, а также о трех прудах и водохранилище в Восточно-Казахстанской области.

"Всего в стране насчитывалось 22 бесхозяйных гидротехнических сооружения. Разрушенными и не подлежащими дальнейшему использованию оказались пять сооружений. Что касается оставшихся девяти сооружений – проходят процедуры по принятию их в коммунальную собственность".Ерлан Жумабаев

Как отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, в прошлом году была проведена инвентаризация гидротехнических сооружений страны.

"После чего совместно с акиматами областей были разработаны комплексные планы по их восстановлению. Реализация этих планов позволит снизить износ и повысить работоспособность гидротехнических сооружений", – уточнил он.

Ждать ли дефицита воды в 2024 году, как договорились с приграничными странами разделять общие реки, почему мелеет Каспий, а также к чему следует готовиться СТО и баням? Об этом и многом другом рассказал министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов корреспонденту Zakon.kz.

Читайте также

Экономит ли дома воду министр водных ресурсов Казахстана
Экономит ли дома воду министр Нуржигитов
В Алматы сильный снег, в Астане -27 °C: прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на выходные
В Алматы сильный снег, в Астане -27 °C: прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на выходные
Грозит ли Казахстану дефицит воды
Грозит ли Казахстану дефицит воды
Динара Халдарова
Нуржигитов Нуржан Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Казахстан скандал артист алкоголь стюардесса
Стало известно имя казахстанского артиста, устроившего дебош в самолете
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: