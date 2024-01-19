В собственность Казахстана перешли восемь гидротехнических сооружений

Восемь гидротехнических сооружений перешли в государственную собственность при содействии Министерства водных ресурсов и ирригации РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 января 2024 года рассказал руководитель Управления государственного учета и кадастра водных ресурсов Ерлан Жумабаев:

"Четыре бесхозяйные плотины, одно водохранилище и три пруда перешли в госсобственность в 2023 году в Казахстане".

По его словам, речь идет о четырех плотинах в Актюбинской области, а также о трех прудах и водохранилище в Восточно-Казахстанской области.

"Всего в стране насчитывалось 22 бесхозяйных гидротехнических сооружения. Разрушенными и не подлежащими дальнейшему использованию оказались пять сооружений. Что касается оставшихся девяти сооружений – проходят процедуры по принятию их в коммунальную собственность". Ерлан Жумабаев

Как отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, в прошлом году была проведена инвентаризация гидротехнических сооружений страны.

"После чего совместно с акиматами областей были разработаны комплексные планы по их восстановлению. Реализация этих планов позволит снизить износ и повысить работоспособность гидротехнических сооружений", – уточнил он.

Ждать ли дефицита воды в 2024 году, как договорились с приграничными странами разделять общие реки, почему мелеет Каспий, а также к чему следует готовиться СТО и баням? Об этом и многом другом рассказал министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов корреспонденту Zakon.kz.