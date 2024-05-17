Назван топ-5 уникальных гидротехнических сооружений Казахстана

Сегодня, 17 мая 2024 года, в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана назвали топ-5 уникальных гидротехнических сооружений страны, сообщает Zakon.kz.

1. Сергеевское водохранилище

Фото: Telegram/QR_Su_resurstari_ministrligi

Сергеевское водохранилище в Северо-Казахстанской области уникально тем, что может пропускать 7300 кубометров воды в секунду. Еще одна его особенность в том, что собранные паводковые воды автоматически сбрасываются вниз через гребень плотины при превышении определенной отметки. Длина гребня плотины Сергеевского водохранилища составляет 268 м. В промежуточный период вода сбрасывается в реку Есиль через две турбины и трубу холостого сброса.

Во время паводка 2024 года в Сергеевское водохранилище поступило более 8 млрд кубометров воды, сброшено было 7,8 млрд кубометров воды.

2. Канал им. Каныша Сатпаева

Фото: Telegram/QR_Su_resurstari_ministrligi

Одно из несравненных чудес мирового гидростроения – канал им. Каныша Сатпаева. Общая протяженность канала, проходящего через Павлодарскую и Карагандинскую области, составляет 458 км. А его главная особенность – возможность поднимать воду из реки Ертис на высоту 418 м. Проект канала, построенного для водоснабжения Центрального Казахстана, принадлежит первому президенту Казахстанской Академии наук академику Канышу Сатпаеву.

За высокое качество и примененные технологии канал удостоился наград во Франкфурте, Женеве, Париже и других международных научных выставках.

3. Бартогайское водохранилище

Фото: Telegram/QR_Su_resurstari_ministrligi

Бартогайское водохранилище в Алматинской области – уникальный объект, сбрасывающий воду с высоты 60 м и на расстояние 60-100 м. Это единственное водохранилище в Казахстане такого типа. Объект, введенный в эксплуатацию в 1983 году, вмещает в общей сложности 320 млн кубометров воды, пропуская 282 кубометра в секунду.

Бартогайское водохранилище обеспечивает поливной водой 48 636 га посевных площадей Енбекшиказахского и Талгарского районов.

4. Кызылкумский магистральный канал

Фото: Telegram/QR_Su_resurstari_ministrligi

Еще один уникальный гидротехнический объект – Кызылкумский магистральный канал, построенный для полива рисовых полей. Это самый большой в Казахстане канал, способный пропускать 200 кубометров воды в секунду. Канал направляет воду из Шардаринского водохранилища на 74,7 тыс. га поливных земель в городе Арыс, а также Отырарском и Шардаринском районах. Общая протяженность построенного в 1969 году магистрального канала составляет 106,1 км.

Аграрии также используют воду, поступающую по каналу, для полива хлопка, люцерны и садоводства.

5. Досан-Карабасское водохранилище

Фото: Telegram/QR_Su_resurstari_ministrligi

Из всех водохозяйственных объектов, принадлежащих "Казводхозу" Министерства водных ресурсов и ирригации, самым первым было построено Досан-Карабасское водохранилище. Гидротехническое сооружение Туркестанского филиала введено в эксплуатацию в 1929 году. Основной целью Досан-Карабасского водохранилища является стабильное обеспечение водой около 404 га поливных земель населенного пункта Бестогай.

Общий объем водохранилища – 6,2 млн кубометров, на сегодня в нем накоплено 5,35 млн кубометров воды – 86% от общей вместимости.

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16 мая 2024 года стало известно, что в Казахстане перечень водохозяйственных сооружений пополнится новыми объектами. Подробнее об этом по ссылке.