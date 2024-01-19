Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Рыбалка в Казахстане: изменился порядок выдачи путевок

Рыбалка в Казахстане: изменился порядок выдачи путевок Фото: unsplash
В Казахстане изменился порядок выдачи путевок для любительской ловли рыбы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 января 2024 года, рассказали в Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК.

"Министерством экологии и природных ресурсов внесены изменения и дополнения в приказ "Об утверждении типовой формы путевки, а также правил ее выдачи" в части регламентации порядка выдачи путевок на любительское (спортивное) рыболовство в электронной форме (вступают в законную силу с 3 февраля 2024 года)", – говорится в сообщении.

По данным комитета, это позволит рыбакам-любителям значительно сократить время для оформления и оперативно приобретать путевки.

"На сегодня у субъектов рыбного хозяйства есть возможность предоставлять услуги по выдаче путевок на любительское рыболовство как в бумажном, так и в электронном формате. Однако, учитывая, что субъекты рыбного хозяйства в большинстве своем предприимчивы и в век цифровизации идут в ногу со временем, полагаем, что выбор будет сделан в пользу автоматизации процесса реализации путевок".Комитет рыбного хозяйства МЭПР РК

В этой связи, как отметили в комитете, пользователи рыбохозяйственных водоемов и участков имеют право зарегистрироваться на платформе tabigat.gov.kz и посредством информационной системы "Интерактивная карта природных ресурсов" можно будет оформить путевки на любительское (спортивное) рыболовство на рыбохозяйственных водоемах в электронной форме.

"Желаем удачной рыбалки!" – добавили в Комитете рыбного хозяйства МЭПР РК.

Материал по теме

Почему на прилавках казахстанских магазинов такая золотая рыба

18 января 2024 года в Мажилисе презентовали проект закона РК "Об аквакультуре" и пакет сопутствующих поправок к нему по вопросам аквакультуры. Из него следует, что в Казахстане планируют усилить господдержку рыбной отрасли. Подробности по ссылке.

Читайте также

Жительница Актау попала в больницу в тяжелейшем состоянии после приема таблеток для похудения
Жительница Актау попала в больницу в тяжелейшем состоянии после приема таблеток для похудения
Больше миллиарда тенге потратили шымкентцы на VIP-номера
Больше миллиарда тенге потратили шымкентцы на VIP-номера
Экономит ли дома воду министр водных ресурсов Казахстана
Экономит ли дома воду министр Нуржигитов
Динара Халдарова
Интересное МЭПР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Казахстан скандал артист алкоголь стюардесса
Стало известно имя казахстанского артиста, устроившего дебош в самолете
В Казахстане установят единый часовой пояс
В Казахстане установят единый часовой пояс
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: