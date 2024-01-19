Рыбалка в Казахстане: изменился порядок выдачи путевок

В Казахстане изменился порядок выдачи путевок для любительской ловли рыбы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 января 2024 года, рассказали в Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК.

"Министерством экологии и природных ресурсов внесены изменения и дополнения в приказ "Об утверждении типовой формы путевки, а также правил ее выдачи" в части регламентации порядка выдачи путевок на любительское (спортивное) рыболовство в электронной форме (вступают в законную силу с 3 февраля 2024 года)", – говорится в сообщении.

По данным комитета, это позволит рыбакам-любителям значительно сократить время для оформления и оперативно приобретать путевки.

"На сегодня у субъектов рыбного хозяйства есть возможность предоставлять услуги по выдаче путевок на любительское рыболовство как в бумажном, так и в электронном формате. Однако, учитывая, что субъекты рыбного хозяйства в большинстве своем предприимчивы и в век цифровизации идут в ногу со временем, полагаем, что выбор будет сделан в пользу автоматизации процесса реализации путевок". Комитет рыбного хозяйства МЭПР РК

В этой связи, как отметили в комитете, пользователи рыбохозяйственных водоемов и участков имеют право зарегистрироваться на платформе tabigat.gov.kz и посредством информационной системы "Интерактивная карта природных ресурсов" можно будет оформить путевки на любительское (спортивное) рыболовство на рыбохозяйственных водоемах в электронной форме.

"Желаем удачной рыбалки!" – добавили в Комитете рыбного хозяйства МЭПР РК.

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