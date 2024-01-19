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Погода в Алматы на неделю: в выходные город засыплет снегом, но с началом недели ожидается потепление

город засыплет снегом Фото: pixabay
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней. Согласно данным РГП "Казгидромет", алматинцев ожидают обильные осадки, но на следующей неделе будет теплая погода.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 20 по 26 января жителей и гостей южной столицы ждут сильные осадки. Ночью и утром будет наблюдаться туман.

20 января: облачно, снег, временами сильный. Временами туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -4-6°С.

21 января: облачно, временами снег, туман. Ветер северо-восточный, восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -6-8°С.

22 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный, восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -3-5°С.

23 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем 0+2°С.

24 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +3+5°С.

25-26 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С.

Ранее синоптики объявили, что в Казахстан вернутся снегопады и морозы до -31°C.

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