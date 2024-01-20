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Законодательство РК

Премьер подписал постановление о переходе на единый часовой пояс в Казахстане

часы Фото: freepik
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал Постановление Правительства от 19 января 2024 года №20, который знаменует переход республики на часовой пояс UTC+5, сообщает Zakon.kz.

Постановление "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2000 года № 1749 "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан" опубликовано 20 января 2024 года на сайте главы правительства.

"Применить ко всей территории Республики Казахстан 5-й часовой пояс. Акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытаускйо областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) перевести местное время на 1 час назад", - говорится в тексте.

Министерству культуры и информации РК поручено проинформировать население о порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 марта 2024 года.

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Стоит отметить, что на сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6.

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