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В Казахстане установят единый часовой пояс

В Казахстане установят единый часовой пояс Фото: коллаж Zakon.kz
Единый часовой пояс все-таки установят в Казахстане. Об этом Zakon.kz сообщили 19 января 2024 года в пресс-службе Министерства торговли и интеграции.

Как отмечено на сайте министерства, внесены изменения в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан".

"Устанавливается применение на всей территории страны единого часового пояса с 00:00 1 марта 2024 года. Таким образом, ко всей территории Казахстана будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5)".Пресс-служба Министерства торговли и интеграции

В ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года в 00:00 акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей переведут местное время на 1 час назад.

Стоит отметить, что на сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6.

Единый часовой пояс в Казахстане предложили установить казахстанские ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени.

Рабочая группа была создана в феврале 2023 года в связи с неоднократными обращениями казахстанцев о переходе на наиболее благоприятный часовой пояс. В нее вошли представители научных институтов, медицинских вузов, центральных и местных государственных органов, депутаты Парламента и др.

В течение 2023 года члены рабочей группы, представляющие различные направления, такие как медицина, физиология, география, метрология и другие, изучали вопрос установления благоприятного часового пояса на территории Казахстана.

"Участники рабочей группы сошлись во мнении, что переход на единый часовой пояс UTC+5 является наиболее правильным и оптимальным вариантом, при котором большинство регионов Казахстана будут использовать время, наиболее близкое к естественному (природному). При этом рабочей группой был изучен международной опыт, в ходе чего установлено, что единый часовой пояс действует в 175 странах мира, тогда как более чем в одном часовом поясе живут всего 22 государства".Пресс-служба Министерства торговли и интеграции

Эксперты также отметили как положительный факт, что установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов нашей страны, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, взаимодействии государственных органов и экстренных служб.

Постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 марта 2024 года.

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