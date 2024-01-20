Год Казахстана начинается с Италии

Первый в 2024 году зарубежный визит президент Касым-Жомарт Токаев совершил в Итальянскую Республику, чтобы привлечь еще больше европейского бизнеса к работе в Казахстане.

Контакты Казахстана и стран Европы продолжают крепнуть. В 2023 году уже были продуктивные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который прилетал в Астану, и канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. Теперь же настал черед третьей по размеру в Евросоюзе (и восьмой в мире) экономики – Италии, которую казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев посетил с официальным визитом 18 января. Экономический обозреватель Юрий Масанов подводит итоги поездки и рассказывает, что она принесет Казахстану.

Подвели итоги и поговорили о перспективах

Официальная программа мероприятий Токаева в Италии состояла из четырех частей: это переговоры с президентом и премьер-министром европейской республики, а затем круглый стол и двусторонние встречи с представителями бизнеса.

Началось все с переговором с итальянским президентом Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце в Риме. Касым-Жомарт Токаев на публичной части встречи сразу отметил, что это его первый визит в Италию в качестве президента Казахстана и добавил, что между двумя странами есть "продолжительный и взаимовыгодный характер отношений", а сама Итальянская Республика была и остается надежным партнером Казахстана в Евросоюзе.

Как и обычно, казахстанский лидер сразу перешел к главной теме переговоров – экономическому сотрудничеству и международным проблемам. Эти вопросы, по его словам, "представляют взаимный интерес".

Главный показатель в экономике – это объемной взаимной торговли. Между Казахстаном и Италией показатель уже превысил 14,5 млрд долларов, но потенциал для роста есть – и он велик. На это Токаев и обратил внимание своего европейского коллеги.

"Мы рассчитываем, что в обозримом будущем товарооборот между нашими странами достигнет 20 млрд долларов. Италия является одним из главных инвесторов в экономику Казахстана. На нашем рынке работают около 300 итальянских компаний, включая Eni, которая является флагманской компанией. Мы очень высоко оцениваем результаты наших двусторонних отношений. Мы намерены и далее создавать для их работы благоприятные условия", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Но кроме экономики есть и другие сферы, где можно наращивать сотрудничество. В их числе культура и туризм. "Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Италией будет очень плодотворным", – подчеркнул Токаев.

Также казахстанский лидер рассказал о наиболее привлекательных и перспективных для иностранных инвесторов сферах экономики страны, включая "зеленую" энергетику. Казахстан стремится избавиться от дефицита энергии, параллельно модернизируя существующие мощности – и здесь без значительных инвестиций не обойтись. Итальянский бизнес может принять в этом активное участие. Впрочем, соответствующие договоренности будут подписаны в тот же день.

Из официального сообщения Акорды (пресс-служба итальянского президента оказалась немногословной, просто разместив короткое сообщение о факте встречи) следует, что далее Токаев поздравил Маттареллу со вступлением Италии на пост председателя "Большой семерки" и пожелал стране успехов в реализации повестки дня G7.

Что касается политики, то интересным выглядит часть релиза об интересе итальянцев к проводимым в Казахстане реформах: "Отметив большой интерес в Италии к проводимому в Казахстане курсу политической и общественной модернизации, Серджо Маттарелла поблагодарил Президента Казахстана за визит в Рим и выразил уверенность, что результаты сегодняшних переговоров придадут дополнительный импульс двусторонним экономическим, политическим и культурно-гуманитарным связям".

Подобные сообщения выходили и по итогам визита Токаева в Париж в ноябре 2022 года, когда он встречался с Эммануэлем Макроном. Очевидно, в Европе внимательно следят за развернувшимися по инициативе казахстанского лидера политическими и экономическими реформами. И конечно, хотя эти изменения в первую очередь внутренней жизни нашей страны, такая международная поддержка тоже важна – она косвенно подтверждает верность выбранного пути.

Перешли к конкретным договоренностям

Еще больше об экономике говорили на встрече Касым-Жомарта Токаева с председателем совета министров Италии Джорджей Мелони во дворце Киджи.

"Мы гордимся тем, что являемся главным партнером Италии в Центральной Азии. Наше экономическое сотрудничество развивается весьма динамично и имеет огромный потенциал для дальнейшего роста", – подчеркнул Токаев во время переговоров.

В то время как Казахстан является главным партнером для Италии в центральноазиатском регионе, Италия также выступает ведущим партнером для Казахстана в континентальной Европе. И это подтверждается конкретными цифрами: инвестиции Итальянской Республики в нашу страну достигли 7,3 млрд долларов, и работают в экономике Казахстане такие компании мирового уровня, как ENI, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont, IVECO, Tenaris и другие.

Акорда сообщает, что Касым-Жомарт Токаев "отдельно остановился на успешном взаимодействии двух стран в достижении общих целей на мировой арене в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и ОЭСР" и выразил готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества по глобальной безопасности, региональной стабильности, борьбе с терроризмом и изменению климата.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в своей речи тоже высоко оценила отношения двух стран. Она подтвердила приверженность европейской республики развитию контактов с нашей страной

"Мы рассматриваем ваш визит как прекрасную возможность для дальнейшего укрепления казахско-итальянских отношений", – подчеркнула Мелони.

Во время встречи обсуждали по-настоящему большой круг вопросов: торговлю и инвестиции, энергетику и транспорт, аграрную, культурно-гуманитарную, образовательную сферы, а также вопросы "зеленой" энергетики и развитие авиасообщения между столицами двух государств.

"Уверен, что сегодняшние переговоры ознаменуют новый этап в наших двусторонних отношениях и откроют хорошую возможность для поиска перспективных направлений сотрудничества", – подытожил переговоры Токаев.

Это в целом описывает процессы, которые происходят в отношениях между Казахстаном и крупнейшими экономиками Европейского Союза. К торговым связям добавляются культурные и социальные. Это должно создать стимулы для более глубокого сотрудничества и, конечно, принесет прямые выгоды нашей стране.

Подробнее перспективы описаны в совместном заявлении президента Казахстана и премьер-министра Италии. Планы действительно большие: это сотрудничество в стратегических отраслях экономики, и по более активному образовательному обмену, и по запуску в 2024 году формата "ЦА+Италия", и многое другое. Заявление касается большого числа сфер и более походит на новый этап в отношениях двух государств, что актуально для Казахстана, который при Токаеве стал активно диверсифицировать торговлю и инвестиционные потоки.

Из особо интересного по итогам переговоров можно отметить два соглашение. По первому из них фонд "Самрук-Казына" и итальянская группая компаний Cassa Depositi i Prestiti создадут совместный инвестиционный фонд и будут инвестировать в обрабатывающую промышленность, энергетику и логистику. Второе касается строительства в Жанаозене гибридной электростанции мощностью 247 МВт.

Последняя особенно интересна как способ повысить долю "зеленых" источников в энергосистеме Казахстана. Более того, она поможет снизить общий дефицит энергии в стране, который стал явным в последние три года. По проекту построят ветряную электростанцию на 77 МВт, солнечную на 50 МВт и газовую на 120 МВт.

Это первый подобный проект в нашей стране, и его общими усилиями будут реализовывать "КазМунайГаз" и Eni. Ввести обещают к концу 2025 года и обеспечить на этапе эксплуатации работой до 80 человек.

"Скоро начнутся кардинальные реформы"

Но для внутренней казахстанской аудитории интереснее всего выглядят, надо полагать, итоги круглого стола "Казахстан – Италия". Там Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителями порядка 30 компаний международного уровня. Как и всегда, центральной темой беседы были инвестиционные возможности Казахстана. Токаев подчеркнул, что несмотря на нынешнюю ситуацию в мире, наша страна "уверенно сохраняет свою позицию как крупнейшая и одна из самых быстрорастущих экономик в регионе".

Например, в 2023 году был зафиксирован экономический рост на уровне 5,1%, и это почти в два раза больше прогнозируемого показателя по миру. В среднесрочной перспективе ставится еще более амбициозная задача добиться роста в 6-7% в год, чтобы удвоить размер ВВП к 2029 году. Но это, подчеркнул Токаев, требует проведения масштабных реформ.

"Сегодня я могу с уверенностью сообщить вам, что совсем скоро в Казахстане начнутся важнейшие кардинальные реформы, которые сделают нашу экономику более прозрачной, устойчивой и динамичной. Наша цель – привести стандарты, правила и практику ведения бизнеса в Казахстане к уровню ОЭСР. Мы стремимся создать инвестиционный климат, отвечающий самым высоким мировым стандартам", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Какие именно предстоят реформы, казахстанский лидер не уточнил, но рассказал итальянским бизнесменам о том, что уже сделано для улучшения инвестклимата. Например, были устранены излишние требования к бизнесу, был создан Инвестиционный совет с широкими полномочиями для оперативного принятия решений и всесторонней господдержки.

После этого Касым-Жомарт Токаев очертил круг отраслей, где у Казахстана и Италии, по его мнению, есть большой потенциал для сотрудничества. И первая из этих отраслей – энергетика. Он напомнил, что сейчас более 80% казахстанской нефти экспортируется в Европу, и это обеспечивает около 10% потребностей Евросоюза.

"Хочу выразить благодарность Италии – давнему и надежному энергетическому партнеру Казахстана. Мы высоко ценим вклад итальянской флагманской компании Eni в экономику Казахстана. Казахстан предоставляет широкие возможности в сфере разведки нефти и газа. Мы внедряем лучшие мировые практики для открытия значимых месторождений. Также приглашаем итальянские компании к участию в сервисном обслуживании нефтегазовой отрасли", – сказал Токаев.

Также казахстанский лидер обратил внимание предпринимателей на сферу возобновляемой энергетики, где потенциал Казахстана оценивается в 1 триллион кВт/ч энергии. И призвал итальянский бизнес сотрудничать по добыче и переработке критически важного сырья.

По оценкам Всемирного банка, в Казахстане насчитывается более 5 тысяч неразведанных месторождений с ресурсами стоимостью свыше 46 трлн долларов. При этом уже сейчас страна производит 19 из 34 важнейших видов сырья, нужных экономике Евросоюза.

"Месторождения еще девяти видов полезных ископаемых, таких как кобальт, вольфрам, литий и другие, могут быть освоены при наличии необходимых инвестиций", – заявил Токаев.

Еще одна перспективная сфера для сотрудничества – транспортно-логистическая отрасль. Стремясь стать региональным хабом, Казахстан занимается развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Есть планы связать его с Трансъевропейской транспортной сетью ЕС и стратегией "Глобальные ворота". Казахстан уже вложил в развитие инфраструктуры более 35 млрд долларов за последние 15 лет и планирует заниматься этим направлением и в дальнейшем.

"Поэтому мы приглашаем итальянских инвесторов принять активное участие в развитии наших портов, совместном производстве транспортных судов и создании логистических центров. Благодаря 13 международным маршрутам, проходящим по территории Казахстана, и прямым рейсам между Алматы и Миланом, мы связаны между собой как никогда раньше", – добавил президент Казахстана.

А что из конкретных результатов?

Визиты сами по себе – это хорошо, но гораздо важнее то, что они приносят стране. И здесь визит Касым-Жомарта Токаева в Италии не стал исключением: помимо соглашения по созданию совместного инвестфонда и строительства первой гибридной электростанции, было заключено сразу несколько важных договоренностей.

Например, фонд "Самрук-Казына" и Balestra подписали соглашение, которое определяет условия и сроки по строительству сернокислотного завода мощностью 800 тысяч тонн в год в Туркестанской области. АО "НУХ "Байтерек" подписали рамочное соглашение с итальянским экспортно-кредитным агентством SACE по лимитам для страхования сделок с итальянским участием по инвестиционным проектам в приоритетных отраслях экономики.

Энергетический холдинг "Самрук-Энерго" и Ansaldo Energia SpA подписали соглашение по реконструкции алматинской ТЭЦ-3 со строительством парогазовой установки мощностью до 544 МВт, а Нацпалата предпринимателей и Confiindustria – соглашение по поддержке итальянских предприятий в Казахстане и казахстанских предприятий в Италии.

Более того, стало известно о планах итальянской авиакомпании запустить прямые рейсы из Астаны в Рим и Милан и намерении нефтегазового гиганта Eni построить газоперерабатывающий завод в Мангистауской области, а также запустить производство растительного масла для дальнейшей переработки в биодизель.

А завершают визит казахстанского лидера в Италию, как было ранее анонсировано Акордой, аудиенция у Папы Римского Франциска и посещение штаб-квартир Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).

В целом это довольно крупные результаты для первого в 2024 году зарубежного визита. Главное теперь – полностью и в сроки реализовать все достигнутые договоренности, чтобы Казахстан мог получить экономические и социальные выгоды в виде новых предприятий, рабочих мест, инвестиций и налогов. В этом, собственно, и кроется ключевая цель дипломатии Токаева – вместо простого обмена мнениями по международной повестке искать новые возможности для роста казахстанской экономики.