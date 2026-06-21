Токаев посетит Брюссель по приглашению президента Европейского Совета

22-23 июня Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Европейского Совета Антониу Кошты совершит официальный визит в Брюссель, сообщает Zakon.kz.

В рамках визита запланированы переговоры с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Стороны обсудят перспективы укрепления расширенного партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом, сообщает Акорда.

Программа визита главы государства включает встречу с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выступит на круглом столе "Казахстан – ЕС" с участием руководителей крупных европейских компаний, а также проведет ряд двусторонних встреч.

Ранее сообщалось, что крупная американская компания может инвестировать в экономику Казахстана.