Актюбинец собственноручно построил хоккейную площадку для детей

Житель Актобе Азамат Бисаутов построил бесплатную хоккейную площадку для детей. Сделал это он после закрытия спортивной школы на ремонт. Он не хотел, чтобы его ребенок тратил время впустую, сообщает Zakon.kz.

Площадь катка – 300 квадратных метров, сообщили в акимате города.



Азамат – болельщик сборной Казахстана и сборной Актобе по хоккею, посмотревший все их игры. Его 4-летний сын занимается хоккеем.





"Основанием для создания площадки послужило закрытие спортивной школы на ремонт. Он не хотел, чтобы его ребенок тратил время впустую. В этот момент отец задумался о строительстве катка и сразу приступил к работе. Дворы многоэтажного дома, где он жил, были очищены от снега, выровнены и залиты водой. В этом деле помогали и соседи", - пишет акимат Актобе.

На каток приезжают друзья сына Азамата из спортивной школы и другие дети: они играют в хоккей, катаются на коньках на льду. Родители с разных концов города возят детей покататься на каток.

Азамат сам расчищает каток когда приходит с работы поздно вечером. Его поверхность раз в неделю выравнивают водой.

Акимат сообщил, что все меры предосторожности находятся под наблюдением.