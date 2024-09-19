Девятилетний мальчик погиб после падения с качелей на игровой площадке близ Актобе
Как пишет региональный портал "Мой город" со ссылкой на областной Департамент полиции, по данному факту возбуждено досудебное расследование по ст. 306 ч. 3 УК РК ("Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Инцидент произошел вечером 18 сентября. Согласно видео, появившемуся в сети, ребенок качался на качелях, когда внезапно вылетел с них и упал на землю.
"В 19:09 на место происшествия прибыла скорая помощь. Ребенок находился без сознания, соседи пытались провести непрямой массаж сердца до приезда медиков", – сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.
Специалисты скорой помощи приступили к реанимации, которая длилась 30 минут, однако, несмотря на усилия врачей, в 19:41 была констатирована смерть мозга. У ребенка диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, закрытый перелом шейного отдела позвоночника, перелом ребер.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось о другой трагедии. В Алматы произошел пожар, в результате которого погиб ребенок.