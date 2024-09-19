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Девятилетний мальчик погиб после падения с качелей на игровой площадке близ Актобе

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 19:10 Фото: akorda.kz
В Актюбинской области девятилетний ребенок погиб в результате несчастного случая на игровой площадке в районе Есет батыра близ Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет региональный портал "Мой город" со ссылкой на областной Департамент полиции, по данному факту возбуждено досудебное расследование по ст. 306 ч. 3 УК РК ("Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Инцидент произошел вечером 18 сентября. Согласно видео, появившемуся в сети, ребенок качался на качелях, когда внезапно вылетел с них и упал на землю.

"В 19:09 на место происшествия прибыла скорая помощь. Ребенок находился без сознания, соседи пытались провести непрямой массаж сердца до приезда медиков", – сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.

Специалисты скорой помощи приступили к реанимации, которая длилась 30 минут, однако, несмотря на усилия врачей, в 19:41 была констатирована смерть мозга. У ребенка диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, закрытый перелом шейного отдела позвоночника, перелом ребер.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось о другой трагедии. В Алматы произошел пожар, в результате которого погиб ребенок

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