Использование ИИ в медицине Казахстана обсудили Минздрав и МЦРИАП

Под председательством министра здравоохранения РК Ажар Гиният состоялась встреча по вопросам внедрения инновационных проектов Medtech с применением искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоялась при участии вице-министра здравоохранения Бейбута Есенбаева, первого вице-министра Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) Каната Тулеушина, представителей АО "НАРИ "QazInnovations", подведомственных организаций министерства, а также представителей бизнеса.

МЦРИАП в рамках изучения данных направлений был проведен анализ текущей ситуации развития MedTechв мире и в Казахстане, проведены интервью и опросы среди участников медицинского сообщества (медицинские учреждения, представители бизнеса, науки и др.).

По результатам форсайтного исследования сформирован перечень перспективных ниш направления MedTech.

В представленной МЦРИАП приоритетам рынка MedTech показаны готовые к внедрению технологии с применением искусственного интеллекта в медицине.

Представители бизнеса поделились барьерами, с которыми они сталкиваются при внедрении инновационных проектов Medtech.

В фокусе внимания находились ряд инновационных разработок в сфере медицины:

система поддержки клинических решений в диагностике онкологических заболеваний, в частности рака молочной железы и рака легкого с использованием искусственного интеллекта;

программное обеспечение "Cerebra" для выявления ранних признаков инсульта на основе искусственного интеллекта и машинного обучения.

"Министр здравоохранения высоко оценила проведенную работу и отобранные проекты, она дала конкретные поручения по оказанию содействия в решении устранения барьеров по каждому проекту и скорейшего полномасштабного использования в практическом здравоохранении", – говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса 17 января ответила на критику в адрес Фонда социального медицинского страхования (ФОМС). Казахстанцы ранее предлагали расформировать фонд.

