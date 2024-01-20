Использование ИИ в медицине Казахстана обсудили Минздрав и МЦРИАП
Встреча состоялась при участии вице-министра здравоохранения Бейбута Есенбаева, первого вице-министра Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) Каната Тулеушина, представителей АО "НАРИ "QazInnovations", подведомственных организаций министерства, а также представителей бизнеса.
МЦРИАП в рамках изучения данных направлений был проведен анализ текущей ситуации развития MedTechв мире и в Казахстане, проведены интервью и опросы среди участников медицинского сообщества (медицинские учреждения, представители бизнеса, науки и др.).
По результатам форсайтного исследования сформирован перечень перспективных ниш направления MedTech.
В представленной МЦРИАП приоритетам рынка MedTech показаны готовые к внедрению технологии с применением искусственного интеллекта в медицине.
Представители бизнеса поделились барьерами, с которыми они сталкиваются при внедрении инновационных проектов Medtech.
В фокусе внимания находились ряд инновационных разработок в сфере медицины:
- система поддержки клинических решений в диагностике онкологических заболеваний, в частности рака молочной железы и рака легкого с использованием искусственного интеллекта;
- программное обеспечение "Cerebra" для выявления ранних признаков инсульта на основе искусственного интеллекта и машинного обучения.
"Министр здравоохранения высоко оценила проведенную работу и отобранные проекты, она дала конкретные поручения по оказанию содействия в решении устранения барьеров по каждому проекту и скорейшего полномасштабного использования в практическом здравоохранении", – говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса 17 января ответила на критику в адрес Фонда социального медицинского страхования (ФОМС). Казахстанцы ранее предлагали расформировать фонд.