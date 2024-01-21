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Новая детская площадка начала разрушаться спустя месяц после установки в Актау

Новая детская площадка начала разрушаться спустя месяц после установки в Актау Фото: pixabay
Жители одного из районов Актау возмутились, что установленная месяц назад детская площадка уже пришла в негодность, сообщает Zakon.kz.

Как пишет lada.kz, жители 11 микрорайона пожаловались на то, что на детской площадке у дома №21 уже отслоилось и начало крошиться покрытие.

Новая детская площадка начала разрушаться спустя месяц после установки в Актау

Фото: lada.kz

"Одна детская карусель уже исчезла, вторая сломалась. Сама горка не скользкая, потому что сделана, по словам горожан, из "странного" материала – это тормозит катание ребенка. К тому же она слегка накренилась. Люди возмущены, почему акимат принял данный объект и понесет ли ответственность компания, установившая элементы на игровой площадке", – отмечает издание.

По информации СМИ, в отделе ЖКХ сообщили, что эта компания в конце прошлого года закупала элементы для площадки в Актау.

"Поставщики оказались недобросовестными.Теперь компания взяла на себя обязательство полностью восстановить детскую площадку. В настоящее время ожидается поставка нового детского комплекса. Также будет постелено новое покрытие", – пишет издание. 

Ранее сообщалось, что вандалы разрушили шахматные фигуры в центре Атырау. Полиция их установила, ими оказались двое подростков. 

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