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Вандалы разрушили шахматные фигуры в центре Атырау

Вандалы разрушили шахматные фигуры в центре Атырау Фото: pixabay
Полицейские установили и задержали вандалов, разбивших шахматные фигуры, которые были расположены на центральной площади им. Исатая и Махамбета, сообщает Zakon.kz.

Житель Атырау снял на видео последствия акта вандализма. Хулиганами, которые повредили шахматные фигуры, оказались двое подростков. 


Ответственность за содеянное понесли родители несовершеннолетних правонарушителей, пишет AtPress.kz. 

"По данному факту установлены двое подростков. Их родители привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 127 КоАП РК. С подростками была поведена разъяснительная работа", – сообщили в полиции.

13 ноября астанчан возмутил мужчина, разбивший стекло остановки. Действия хулигана попали в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина несколько раз пинает ногой стекло и выбивает его.

1 сентября 2023 года, выступая с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что "вандализм на улицах и на природе, недисциплинированность, бескультурье" некоторых граждан "негативно сказываются на имидже нашей страны на международной арене". Подробнее здесь.

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