Мир и покой: в аулах Туркестанской области отсутствует преступность

Несколько лет в аулах Туркестанской области нет случаев преступлений. В регионе насчитывается четыре таких села и их количество растет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Самым показательным оказался Ордабасинский район, в который входят десять сельских округов. В четырех аулах из них, Тореарык, Жусансай, Аккойлы и Колтогана, с 2022 года сотрудники полиции не регистрировали преступлений.

О жизни в аулах, где нет преступности рассказали сами жители села.

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В конце минувшего года в министерстве внутренних дел подвели итоги года, которые показали, что в Казахстане уровень преступности за год снизился на 12%.