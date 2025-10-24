Объявлен розыск, выставлены посты: что произошло в Туркестанской области

В Туркестанской области разыскивают подсудимого, сбежавшего из больницы. Детали произошедшего рассказали Zakon.kz в пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП).

Так, в области полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание скрывшегося подсудимого.

По данным ДП, 23 октября 2025 года подсудимый, находившийся на лечении, покинул медицинское учреждение.

Для его поимки задействованы все подразделения полиции. На территории области выставлены контрольные посты, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

"По факту произошедшего начато служебное расследование, по итогам которого будут приняты самые строгие меры в отношении всех виновных лиц". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Также отмечено, что ситуация находится на личном контроле руководства Департамента полиции области.

