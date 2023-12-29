Итоги 2023 года: уровень преступности снизился на 12%

В рамках подведения итогов уходящего года в правительстве сообщили о результатах в сфере обеспечения общественного порядка и гражданской защиты, передает Zakon.kz.

По информации пресс-службы премьер-министра, главный итог – общий уровень преступности по республике снизился на 12%.

Количество убийств сократилось на 11%, краж – на 27%, хулиганств – на 28%, случаев причинения тяжкого вреда здоровью – на 2%.

Фактов скотокрадства стало меньше на 14%. В этом направлении раскрыто 661 преступление, пресечена деятельность 112 преступных групп, задержано 614 скотокрадов.

Число разбоев снизилось на 28%, грабежей – на 13%, правонарушений на улицах – на 8%.

В республике пресечено 8,2 млн нарушений Правил дорожного движения.

Задержаны 20,5 тыс. пьяных водителей.

Лишены водительских прав 22 тыс. человек.

Для обеспечения правопорядка по стране функционируют более 1,2 млн видеокамер.

Также сообщается, что при помощи камер полицейские раскрыли 9,2 тыс. преступлений и пресекли 513 тыс. административных правонарушений.

В текущем году были ужесточены механизмы противодействия семейно-бытовому насилию. С 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Это позволяет возбуждать соответствующие дела без заявления потерпевших. Если ранее 60% жертв отказывались от заявления и обращения оставались без рассмотрения, то сейчас в 94% случаев виновные в бытовом насилии привлекаются к ответственности. В результате число привлеченных за насилие в семье увеличилось в три раза – с 13 до 35 тыс. Кроме того, вынесено на 62% больше защитных предписаний – с 51 тыс. до 82 тыс.

Наряду с этим была исключена возможность повторного примирения сторон. Ранее половина материалов по бытовому насилию прекращалась в суде за примирением. Это происходило в результате уговоров или давления со стороны агрессора либо родственников. С 1 июля примириться можно только один раз, в суде. Также согласно Указу президента РК, принимаются меры по созданию специализированных подразделений по борьбе с семейно-бытовым насилием.

Принят Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы.

В рамках него проведен космический мониторинг ареалов произрастания культивируемой конопли. Установлено 265 наркоплантаций. Полученные данные будут использоваться спутниками для их дальнейшего выявления с помощью искусственного интеллекта.



В адрес Евразийской экономической комиссии направлены предложения о включении в перечень подконтрольных товаров 14 новых веществ, используемых для производства наркотиков.

Проведена операция "Канал", в ходе которой изъято свыше 2,5 тонны наркотиков, в том числе более тонны "синтетики" и "опиоидов".

Ранее в правительстве рассказали о развитии транспортной отрасли, о достижениях и результатах развития отрасли сельского хозяйства. А также о результатах, достигнутых в отечественной промышленности. И о развитии социальной сферы, а также о достижениях в сфере здравоохранения за год.