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Итоги 2023 года: уровень преступности снизился на 12%

Итоги 2023 года: уровень преступности снизился на 12% Фото: primeminister.kz
В рамках подведения итогов уходящего года в правительстве сообщили о результатах в сфере обеспечения общественного порядка и гражданской защиты, передает Zakon.kz.

По информации пресс-службы премьер-министра, главный итог – общий уровень преступности по республике снизился на 12%.

  • Количество убийств сократилось на 11%, краж – на 27%, хулиганств – на 28%, случаев причинения тяжкого вреда здоровью – на 2%.
  • Фактов скотокрадства стало меньше на 14%. В этом направлении раскрыто 661 преступление, пресечена деятельность 112 преступных групп, задержано 614 скотокрадов.
  • Число разбоев снизилось на 28%, грабежей – на 13%, правонарушений на улицах – на 8%.
  • В республике пресечено 8,2 млн нарушений Правил дорожного движения.
  • Задержаны 20,5 тыс. пьяных водителей.
  • Лишены водительских прав 22 тыс. человек.
  • Для обеспечения правопорядка по стране функционируют более 1,2 млн видеокамер.

Также сообщается, что при помощи камер полицейские раскрыли 9,2 тыс. преступлений и пресекли 513 тыс. административных правонарушений.

В текущем году были ужесточены механизмы противодействия семейно-бытовому насилию. С 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Это позволяет возбуждать соответствующие дела без заявления потерпевших. Если ранее 60% жертв отказывались от заявления и обращения оставались без рассмотрения, то сейчас в 94% случаев виновные в бытовом насилии привлекаются к ответственности. В результате число привлеченных за насилие в семье увеличилось в три раза – с 13 до 35 тыс. Кроме того, вынесено на 62% больше защитных предписаний – с 51 тыс. до 82 тыс.

Наряду с этим была исключена возможность повторного примирения сторон. Ранее половина материалов по бытовому насилию прекращалась в суде за примирением. Это происходило в результате уговоров или давления со стороны агрессора либо родственников. С 1 июля примириться можно только один раз, в суде. Также согласно Указу президента РК, принимаются меры по созданию специализированных подразделений по борьбе с семейно-бытовым насилием.

Принят Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы.

В рамках него проведен космический мониторинг ареалов произрастания культивируемой конопли. Установлено 265 наркоплантаций. Полученные данные будут использоваться спутниками для их дальнейшего выявления с помощью искусственного интеллекта.

В адрес Евразийской экономической комиссии направлены предложения о включении в перечень подконтрольных товаров 14 новых веществ, используемых для производства наркотиков.

Проведена операция "Канал", в ходе которой изъято свыше 2,5 тонны наркотиков, в том числе более тонны "синтетики" и "опиоидов".

Ранее в правительстве рассказали о развитии транспортной отрасли, о достижениях и результатах развития отрасли сельского хозяйства. А также о результатах, достигнутых в отечественной промышленности. И о развитии социальной сферы, а также о достижениях в сфере здравоохранения за год.

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