Итоги 2023 года: уровень преступности снизился на 12%
По информации пресс-службы премьер-министра, главный итог – общий уровень преступности по республике снизился на 12%.
- Количество убийств сократилось на 11%, краж – на 27%, хулиганств – на 28%, случаев причинения тяжкого вреда здоровью – на 2%.
- Фактов скотокрадства стало меньше на 14%. В этом направлении раскрыто 661 преступление, пресечена деятельность 112 преступных групп, задержано 614 скотокрадов.
- Число разбоев снизилось на 28%, грабежей – на 13%, правонарушений на улицах – на 8%.
- В республике пресечено 8,2 млн нарушений Правил дорожного движения.
- Задержаны 20,5 тыс. пьяных водителей.
- Лишены водительских прав 22 тыс. человек.
- Для обеспечения правопорядка по стране функционируют более 1,2 млн видеокамер.
Также сообщается, что при помощи камер полицейские раскрыли 9,2 тыс. преступлений и пресекли 513 тыс. административных правонарушений.
В текущем году были ужесточены механизмы противодействия семейно-бытовому насилию. С 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Это позволяет возбуждать соответствующие дела без заявления потерпевших. Если ранее 60% жертв отказывались от заявления и обращения оставались без рассмотрения, то сейчас в 94% случаев виновные в бытовом насилии привлекаются к ответственности. В результате число привлеченных за насилие в семье увеличилось в три раза – с 13 до 35 тыс. Кроме того, вынесено на 62% больше защитных предписаний – с 51 тыс. до 82 тыс.
Наряду с этим была исключена возможность повторного примирения сторон. Ранее половина материалов по бытовому насилию прекращалась в суде за примирением. Это происходило в результате уговоров или давления со стороны агрессора либо родственников. С 1 июля примириться можно только один раз, в суде. Также согласно Указу президента РК, принимаются меры по созданию специализированных подразделений по борьбе с семейно-бытовым насилием.
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