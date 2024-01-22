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Неблагоприятные условия: высокое загрязнение воздуха ожидается в 10 городах страны

Высокое загрязнение воздуха ожидается в 10 городах страны Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Высокое содержание вредных примесей в воздухе прогнозируют синоптики в десяти городах различных регионов Казахстана в понедельник, 22 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Жителей и гостей Астаны, Алматы, Кокшетау, Павлодара, Усть-Каменогорска, Семея, Риддера, Шымкента, Караганды и Темиртау в понедельник ждут неблагоприятные метеорологические условия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Накануне специалисты Казгидромета предупредили о штормовой опасности жителей восьми регионов страны. В областях ожидаются туман, гололед и метель.

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