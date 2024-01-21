Синоптики выпустили штормовое предупреждение на 22 января

"Казгидромет" сделал штормовое предупреждение по территории Казахстана на 22 января. По прогнозам синоптиков, на большей части республики ожидаются туман, гололед и метель, сообщает Zakon.kz.

В Кызылординской области и в областном центре Кызылорде ожидается восточный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Ночью на западе Мангистауской области, днем на западе, юге, в центре области ожидается гололед. На востоке, юге области ожидается туман. На западе, в центре области ожидается низовая метель. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Актау утром и днем ожидается гололед.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На большей части Атырауской области ожидается метель. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Атырау ожидается метель. Ветер 15-18 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Порывы ветра в горных районах области до 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер до 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, западе Костанайской области ожидаются метель, туман. Порывы ветра до 15-20 м/с

На севере Улытауской области ожидается ветер до 15-20 м/с.

С 21.00 21 января до 21.00 22 января по г. Семей в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

С 21.00 21 января до 21.00 22 января по г. Усть-Каменогорск, Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.