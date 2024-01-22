Казахстанцев рассмешил мужчина, нырнувший за телефоном в туалет
Фото: pxhere
В Астане мужчина нырнул в дыру общественного туалета за телефоном. К счастью, безрассудный поступок владельца дорогостоящего телефона закончился для него благополучно, сообщает Zakon.kz.
На помощь предприимчивому мужчине вызвали спасателей и медиков.
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Комментаторы не смогли пройти мимо данной ситуации.
- Знаменитость.
- Ладно мужик. С телефоном что?
- Альпинист.
- Когда взял в кредит новенький iPhone.
- Говно к деньгам.
- Все. Конец бедной жизни.
- Это крещение он запомнит навсегда.
- Миллионер из трущоб.
- Богатым будет, – шутят пользователи Сети.
Также многие затрагивают проблему уличных туалетов: "Этот инцидент напоминает нам об одном: в 2024 голу мы еще ходим в "дырку в земле".
В пресс-службе столичного ДЧС уточнили, что необычный инцидент произошел вечером 19 января 2024 года.
На помощь выезжали 11 спасателей и 2 единицы техники.
"По прибытию на место вызова установлено, что мужчина упал в уличный туалет. Столичные пожарные Специализированной пожарной части #7 приступили к проведению аварийно-спасательной работы и благополучно спасли мужчину из выгребной ямы".Пресс-служба ДЧС Астаны
Ранее героем Казнета стал полицейский из Алматы. Тогда страж порядка прервал шумную вечеринку через окно. Его поступок развеселил и впечатлил комментаторов.
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