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Казахстанцев рассмешил мужчина, нырнувший за телефоном в туалет

Казахстанцев рассмешил мужчина, нырнувший за телефоном в туалет Фото: pxhere
В Астане мужчина нырнул в дыру общественного туалета за телефоном. К счастью, безрассудный поступок владельца дорогостоящего телефона закончился для него благополучно, сообщает Zakon.kz.

На помощь предприимчивому мужчине вызвали спасателей и медиков.

На видео присутствует ненормативная лексика! 18+

Комментаторы не смогли пройти мимо данной ситуации.

  • Знаменитость.
  • Ладно мужик. С телефоном что?
  • Альпинист.
  • Когда взял в кредит новенький iPhone.
  • Говно к деньгам.
  • Все. Конец бедной жизни.
  • Это крещение он запомнит навсегда.
  • Миллионер из трущоб.
  • Богатым будет, – шутят пользователи Сети.

Также многие затрагивают проблему уличных туалетов: "Этот инцидент напоминает нам об одном: в 2024 голу мы еще ходим в "дырку в земле".

В пресс-службе столичного ДЧС уточнили, что необычный инцидент произошел вечером 19 января 2024 года.

На помощь выезжали 11 спасателей и 2 единицы техники.

"По прибытию на место вызова установлено, что мужчина упал в уличный туалет. Столичные пожарные Специализированной пожарной части #7 приступили к проведению аварийно-спасательной работы и благополучно спасли мужчину из выгребной ямы".Пресс-служба ДЧС Астаны

Ранее героем Казнета стал полицейский из Алматы. Тогда страж порядка прервал шумную вечеринку через окно. Его поступок развеселил и впечатлил комментаторов.

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Анастасия Московчук
Астана
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