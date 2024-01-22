Казахстанцев рассмешил мужчина, нырнувший за телефоном в туалет

В Астане мужчина нырнул в дыру общественного туалета за телефоном. К счастью, безрассудный поступок владельца дорогостоящего телефона закончился для него благополучно, сообщает Zakon.kz.

На помощь предприимчивому мужчине вызвали спасателей и медиков.

На видео присутствует ненормативная лексика! 18+

Комментаторы не смогли пройти мимо данной ситуации.

Знаменитость.

Ладно мужик. С телефоном что?

Альпинист.

Когда взял в кредит новенький iPhone.

Говно к деньгам.

Все. Конец бедной жизни.

Это крещение он запомнит навсегда.

Миллионер из трущоб.

Богатым будет, – шутят пользователи Сети.

Также многие затрагивают проблему уличных туалетов: "Этот инцидент напоминает нам об одном: в 2024 голу мы еще ходим в "дырку в земле".

В пресс-службе столичного ДЧС уточнили, что необычный инцидент произошел вечером 19 января 2024 года.

На помощь выезжали 11 спасателей и 2 единицы техники.

"По прибытию на место вызова установлено, что мужчина упал в уличный туалет. Столичные пожарные Специализированной пожарной части #7 приступили к проведению аварийно-спасательной работы и благополучно спасли мужчину из выгребной ямы". Пресс-служба ДЧС Астаны

Ранее героем Казнета стал полицейский из Алматы. Тогда страж порядка прервал шумную вечеринку через окно. Его поступок развеселил и впечатлил комментаторов.

