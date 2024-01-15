"Кто ты, воин": полицейский прервал шумную вечеринку через окно в Алматы
Как оказалось, жители домов по улице Жарокова пожаловались на громкую вечеринку в ресторане по соседству. На вызов приехали патрульные, которым не открыли дверь. Тогда один из них решил пробраться через окно. Видео с его участием разместили очевидцы.
"Ресторан на Жарокова. Сам персонал устроил вечеринку в два часа ночи. Шум на весь район. Полиция не могла попасть во внутрь полчаса, в итоге зашли через окно", – говорится в описании к видео.
Комментаторы сразу же сравнили его с популярными киногероями.
- Ждали деда Мороза, а через окно залез полицейский.
- Кто ты, воин? Один против толпы пошел!
- КЗ Спайдермент.
- Ах, вы завистливые соседи, кайфаломщики.
- Когда очень хочется на вечеринку, но тебя не позвали.
- Он, что пантера, этот полицейский? – шутят пользователи Сети.
Примечательно, что многие посчитали уместным подобное поведение и встали на защиту посетителей ресторана.
Тем временем, в полиции города отреагировали на произошедшее.
"На вызов приехал патрульный экипаж Буран-126. Внутри заведения находились люди, однако дверь заведения была заперта и ее никто на требование полицейских не открыл. Тогда сотрудник патрульного экипажа, старший лейтенант полиции Мауленкул, взобрался на крышу пристройки, и через открытое окно, что на втором этаже, попал внутрь заведения, тем самым пресек грубое нарушение".Пресс-служба ДП Алматы
Также сказано, что в отношении владельца ресторана был составлен административный протокол по статье 437 части 1 КРКоАП. За нарушение тишины ей выписали штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге).
Администрация ресторана позднее принесла извинения за доставленные неудобства.
"2023 год выдался удачным в работе нашего ресторана, и коллеги решили как следует отдохнуть, позабыв о времени суток. Инцидент находится на особом контроле у руководства", – говорится в распространяемом сообщении.
В начале 2024 года в Казнете обсуждали видео с полицейским. Как оказалось, полицейский разбил снеговика на льду реки Есиль, чтобы избежать трагедии.