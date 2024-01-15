"Кто ты, воин": полицейский прервал шумную вечеринку через окно в Алматы

Полицейскому в Алматы пришлось пробираться в ресторан через окно второго этажа. Его действия вдохновили и рассмешили комментаторов, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, жители домов по улице Жарокова пожаловались на громкую вечеринку в ресторане по соседству. На вызов приехали патрульные, которым не открыли дверь. Тогда один из них решил пробраться через окно. Видео с его участием разместили очевидцы.

"Ресторан на Жарокова. Сам персонал устроил вечеринку в два часа ночи. Шум на весь район. Полиция не могла попасть во внутрь полчаса, в итоге зашли через окно", – говорится в описании к видео.

Комментаторы сразу же сравнили его с популярными киногероями.

Ждали деда Мороза, а через окно залез полицейский.

Кто ты, воин? Один против толпы пошел!

КЗ Спайдермент.

Ах, вы завистливые соседи, кайфаломщики.

Когда очень хочется на вечеринку, но тебя не позвали.

Он, что пантера, этот полицейский? – шутят пользователи Сети.

Примечательно, что многие посчитали уместным подобное поведение и встали на защиту посетителей ресторана.

Тем временем, в полиции города отреагировали на произошедшее.

"На вызов приехал патрульный экипаж Буран-126. Внутри заведения находились люди, однако дверь заведения была заперта и ее никто на требование полицейских не открыл. Тогда сотрудник патрульного экипажа, старший лейтенант полиции Мауленкул, взобрался на крышу пристройки, и через открытое окно, что на втором этаже, попал внутрь заведения, тем самым пресек грубое нарушение". Пресс-служба ДП Алматы

Также сказано, что в отношении владельца ресторана был составлен административный протокол по статье 437 части 1 КРКоАП. За нарушение тишины ей выписали штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге).

Администрация ресторана позднее принесла извинения за доставленные неудобства.

"2023 год выдался удачным в работе нашего ресторана, и коллеги решили как следует отдохнуть, позабыв о времени суток. Инцидент находится на особом контроле у руководства", – говорится в распространяемом сообщении.

В начале 2024 года в Казнете обсуждали видео с полицейским. Как оказалось, полицейский разбил снеговика на льду реки Есиль, чтобы избежать трагедии.