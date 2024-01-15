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"Кто ты, воин": полицейский прервал шумную вечеринку через окно в Алматы

"Кто ты, воин": полицейский прервал шумную вечеринку через окно в Алматы Фото: pxhere
Полицейскому в Алматы пришлось пробираться в ресторан через окно второго этажа. Его действия вдохновили и рассмешили комментаторов, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, жители домов по улице Жарокова пожаловались на громкую вечеринку в ресторане по соседству. На вызов приехали патрульные, которым не открыли дверь. Тогда один из них решил пробраться через окно. Видео с его участием разместили очевидцы.

"Ресторан на Жарокова. Сам персонал устроил вечеринку в два часа ночи. Шум на весь район. Полиция не могла попасть во внутрь полчаса, в итоге зашли через окно", – говорится в описании к видео.

Комментаторы сразу же сравнили его с популярными киногероями.

  • Ждали деда Мороза, а через окно залез полицейский.
  • Кто ты, воин? Один против толпы пошел!
  • КЗ Спайдермент.
  • Ах, вы завистливые соседи, кайфаломщики.
  • Когда очень хочется на вечеринку, но тебя не позвали.
  • Он, что пантера, этот полицейский? – шутят пользователи Сети.

Примечательно, что многие посчитали уместным подобное поведение и встали на защиту посетителей ресторана.

Тем временем, в полиции города отреагировали на произошедшее.

"На вызов приехал патрульный экипаж Буран-126. Внутри заведения находились люди, однако дверь заведения была заперта и ее никто на требование полицейских не открыл. Тогда сотрудник патрульного экипажа, старший лейтенант полиции Мауленкул, взобрался на крышу пристройки, и через открытое окно, что на втором этаже, попал внутрь заведения, тем самым пресек грубое нарушение".Пресс-служба ДП Алматы

Также сказано, что в отношении владельца ресторана был составлен административный протокол по статье 437 части 1 КРКоАП. За нарушение тишины ей выписали штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге).

Администрация ресторана позднее принесла извинения за доставленные неудобства.

"2023 год выдался удачным в работе нашего ресторана, и коллеги решили как следует отдохнуть, позабыв о времени суток. Инцидент находится на особом контроле у руководства", – говорится в распространяемом сообщении.

В начале 2024 года в Казнете обсуждали видео с полицейским. Как оказалось, полицейский разбил снеговика на льду реки Есиль, чтобы избежать трагедии.

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ДП Алматы Алматы
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