Партнеров АНПЗ оштрафовали на два млрд тенге

22 января 2024 года в прокуратуре Атырауской области Zakon.kz заявили, что партнеров крупного Атырауского нефтеперерабатывающего завода оштрафовали на два миллиарда тенге.

В распространяемом сообщении сказано, что за нарушение особых условий по договору купли-продажи 50% доли ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" (далее-Парк), с ТОО "Joint Technologies" в бюджет взыскана неустойка в размере 1,7 млрд тенге.

"Также за нарушение защиты конкуренции, Парк постановлением суда привлечен к административной ответственности по ч.3-1 ст.159 КоАП с наложением штрафа в размере 324 млн тенге". Пресс-служба прокуратуры Атырауской области

Ранее, как напомнили в ведомстве, по результатам прокурорской проверки, имущество на общую сумму 5,7 млрд тенге в виде 50% доли возвращено государству.

15 января 2024 года в Казахстане сотовых операторов Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге за предоставление некачественных услуг.

По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК, в период до повышения штрафов, с 2019 по 2022 годы, операторами исполнялось лишь 33% предписаний, а после проведения работ по повышению штрафов, в 2023 году, операторами исполнялось 65% предписаний.