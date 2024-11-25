Гарик Харламов раскрыл правду о творчестве Скриптонита
43-летний актер разместил небольшое видео, в кадре которого представлены отрывок клипа Скриптонита и фрагмент юмористической передачи.
"Пришло время открыть истину. Автор всех текстов Скриптонита – Эдуард Суровый!" – говорится в подписи к посту.
Эдуард Суровый – сценический образ Гарика Харламова.
Пользователи Сети оценили шутку:
- Сказали повторить, а не превзойти.
- Мне, наверное, не поверят, но я знаю слова этой песни.
- Эдуард Суровый – это сила.
- И ведь не проверишь.
- Гарик – врач Скриптонита.
Согласно информации из открытых источников, в своих песнях Скриптонит делает упор на музыкальную составляющую, которой нередко занимается сам лично. К примеру, своеобразное произношение и "полупьяный" голос дали уникальное звучание для его дебютного альбома.
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В 2018 году исполнитель разделил свое творчество на два проекта: Скриптонит и Gruppa Skryptonite. Таким образом концерты Gruppa Skryptonite – это музыкальный бэнд из восьми человек и новые аранжировки, а концерты Скриптонита – это формат "рэпер + диджей" и выступление под минусовки.
6 ноября стало известно, что Гарик Харламов для очередного выступления исполнил трек "Свадебные цветы". В оригинале его спела эстрадная певица Ирина Аллегрова еще в 1996 году.