Гарик Харламов раскрыл правду о творчестве Скриптонита

Своеобразное исполнение казахстанского рэпера Адиля Жалелова, известного как Скриптонит, зачастую является поводом для разговоров и дискуссий. На этот раз российский комик Гарик Харламов выдвинул свою версию, сообщает Zakon.kz.

43-летний актер разместил небольшое видео, в кадре которого представлены отрывок клипа Скриптонита и фрагмент юмористической передачи.

"Пришло время открыть истину. Автор всех текстов Скриптонита – Эдуард Суровый!" – говорится в подписи к посту.

Эдуард Суровый – сценический образ Гарика Харламова.

Пользователи Сети оценили шутку:

Сказали повторить, а не превзойти.

Мне, наверное, не поверят, но я знаю слова этой песни.

Эдуард Суровый – это сила.

И ведь не проверишь.

Гарик – врач Скриптонита.

Согласно информации из открытых источников, в своих песнях Скриптонит делает упор на музыкальную составляющую, которой нередко занимается сам лично. К примеру, своеобразное произношение и "полупьяный" голос дали уникальное звучание для его дебютного альбома.

Материал по теме Скриптонит объявил даты своего тура по Европе

В 2018 году исполнитель разделил свое творчество на два проекта: Скриптонит и Gruppa Skryptonite. Таким образом концерты Gruppa Skryptonite – это музыкальный бэнд из восьми человек и новые аранжировки, а концерты Скриптонита – это формат "рэпер + диджей" и выступление под минусовки.

6 ноября стало известно, что Гарик Харламов для очередного выступления исполнил трек "Свадебные цветы". В оригинале его спела эстрадная певица Ирина Аллегрова еще в 1996 году.