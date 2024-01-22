Президент: Система профилактики правонарушений в Казахстане неэффективна

Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РК 22 января, президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость модернизировать систему профилактики правонарушений в стране, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, президент призвал правоохранительные органы уделять более пристальное внимание профилактике правонарушений. Он отметил, что причиной преступлений часто становится асоциальный образ жизни.



"Важно точечно работать с лицами, склонными к нарушению закона, нивелировать все предпосылки их антиобщественного поведения. Однако надо признать, что на сегодня система профилактики преступлений неэффективна и требует кардинального обновления. Из поля зрения выпадает значительная доля лиц, относящихся к группам риска. Индивидуальная профилактика сведена к ограничительно-принудительным мерам. На уровне местных сообществ эта работа ведется несистемно, нет действенных механизмов координации. Назрела потребность в разработке единого закона в сфере профилактики правонарушений. В законопроекте следует полностью пересмотреть перечень лиц, подлежащих профилактическому воздействию. Нужно четко прописать компетенции ответственных органов, механизмы координации, инструменты индивидуальной профилактики", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что это имеет большое значение, в том числе с точки зрения борьбы с семейно-бытовым насилием. Превентивная работа не менее важна, чем оперативное реагирование и справедливое наказание, подчеркнул президент.



"Как вы знаете, я уже высказывался о том, что поддерживаю ужесточение ответственности за подобные преступления. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс будут приняты в ближайшее время. Министерству внутренних дел нужно заблаговременно подготовить сотрудников к переходу на новый формат работы. Следует учесть все проблемы, имевшиеся ранее в правоприменительной практике. Кроме того, остро нуждается в обновлении система защиты прав несовершеннолетних. К этой работе правительству надо подойти обстоятельно, привлечь к ней институты гражданского общества и экспертов". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что нужно воплотить в жизнь основные принципы сервисной модели полиции – умение слышать запросы общества и оперативно реагировать на них. При этом, по его словам, важно выстраивать эффективные каналы обратной связи, предлагать людям взаимовыгодные формы сотрудничества.

"Уверен, опора на инициативных и неравнодушных граждан позволит обеспечить на деле соблюдение принципа нулевой терпимости к правонарушениям", – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент обозначил главную задачу полиции Казахстана.

