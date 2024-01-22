Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев: Подростки не должны бездельничать

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел РК Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РК 22 января 2023 года обратил особое внимание на обеспечение безопасности детей, сообщает Zakon.kz.

В частности, как отметил президент, в прошлом году на 22% увеличилось количество преступлений против несовершеннолетних. В выступлении указано на необходимость усилить профилактическую работу, в том числе совместно с руководством школ.

"Важнее всего жизнь, судьба и здоровье молодого поколения. Поручаю правительству тщательно проанализировать вопрос защиты детей от насилия и принять конкретные меры. Подростки не должны бездельничать", – указал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, необходимо способствовать тому, чтобы они уделяли больше внимания творчеству и спорту.

"Детей нужно приобщать к труду, привлекать к волонтерской деятельности. В этом деле недопустимо очковтирательство".Касым-Жомарт Токаев

С полным текстом выступления главы государства можете ознакомиться здесь.

Читайте также

В Казахстане продлили беспошлинный ввоз для электромобилей
В Казахстане продлили беспошлинный ввоз для электромобилей
Токаев раскритиковал систему профилактики правонарушений в Казахстане
Президент: Система профилактики правонарушений в Казахстане неэффективна
Динара Халдарова
МВД РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три привычки для долголетия
Три привычки для долголетия
Кайрат Нуртас, Баян Максаткызы
Баян Максаткызы похвасталась подарком от Кайрата Нуртаса на день рождения
Измения правила пенсионных выплат
В Казахстане изменились правила пенсионных выплат
Наряд Абдукаримовой на юбилее Алагузовой восхитил и разозлил комментаторов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: