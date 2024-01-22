Токаев: Подростки не должны бездельничать

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РК 22 января 2023 года обратил особое внимание на обеспечение безопасности детей, сообщает Zakon.kz.

В частности, как отметил президент, в прошлом году на 22% увеличилось количество преступлений против несовершеннолетних. В выступлении указано на необходимость усилить профилактическую работу, в том числе совместно с руководством школ.

"Важнее всего жизнь, судьба и здоровье молодого поколения. Поручаю правительству тщательно проанализировать вопрос защиты детей от насилия и принять конкретные меры. Подростки не должны бездельничать", – указал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, необходимо способствовать тому, чтобы они уделяли больше внимания творчеству и спорту.

"Детей нужно приобщать к труду, привлекать к волонтерской деятельности. В этом деле недопустимо очковтирательство". Касым-Жомарт Токаев

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