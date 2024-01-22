Что думают эксперты о транспортном каркасе Алматы: от развития метро до открытия новых остановок

В Алматы утвержден мастер-план транспортного каркаса города до 2030 года. Мы собрали мнения экспертов касательно документа, который будет определять дальнейшее развитие сферы общественного транспорта мегаполиса.

Так, руководитель ТОО "Метропроект" Муратбек Кульбаев считает, что реализация Транспортного каркаса позволит улучшить городскую инфраструктуру с возможностью оперативного обслуживания мощных пассажиропотоков между промышленными зонами, жилыми районами и культурными центрами.х

Фото: акимат Алматы

"В частности, проект позволит улучшить качество пассажирских перевозок в транспортно-пересадочных узлах, соединяющих общественный транспорт с метрополитеном Алматы, расширить сеть его географической доступности, послужить расширению сопутствующей инфраструктуры и улучшению экологии в городе", – отмечает Муратбек Кульбаев.

По мнению заместителя председателя Ассоциации предприятий пассажирских перевозок Даны Ахатовой, Алматы, как центр Алматинской агломерации, с учетом пригородных зон охватывает город Конаев, Gate city и множество районных центров.

Фото: Акимат Алматы

"Предложенная в рамках Транспортного каркаса выделенная полоса для BRT по проспекту Райымбека сократит временные затраты и интервалы движения автобусов, обеспечивая более быстрые и комфортные поездки для пассажиров. Более 40% автобусных маршрутов города проходят через проспект Райымбека, и внедрение BRT обеспечит увеличение привлекательности общественного транспорта", – сказала зампредседателя Ассоциации предприятий пассажирских перевозок.

Фото: акимат Астаны

Специалист в области транспорта Владимир Смирнов подчеркнул, что сейчас в Алматы проводится комплексная работа по созданию условий для повышения привлекательности передвижения общественным транспортом.

Фото: акимат Астаны

"Мастер-план Транспортного каркаса до 2030 года демонстрирует намерение городской администрации сделать общественный транспорт преимущественным в общем транспортном потоке. Мы видим, что предполагается массовое обновление подвижного состава, постоянное совершенствование инфраструктуры – дорог и остановочных комплексов, а также развитие маршрутной сети", – отметил Владимир Смирнов.

Напомним, акиматом Алматы утвержден мастер-план транспортного каркаса города до 2030 года, который опубликован на официальном сайте Управления городской мобильности Алматы после обсуждения экспертным сообществом и общественностью.

Разработчиками мастер-плана являются НИИ "Алматыгенплан" и эксперты в сфере реализации комплексных транспортных проектов.