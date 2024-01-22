Что думают эксперты о транспортном каркасе Алматы: от развития метро до открытия новых остановок
Так, руководитель ТОО "Метропроект" Муратбек Кульбаев считает, что реализация Транспортного каркаса позволит улучшить городскую инфраструктуру с возможностью оперативного обслуживания мощных пассажиропотоков между промышленными зонами, жилыми районами и культурными центрами.х
Фото: акимат Алматы
"В частности, проект позволит улучшить качество пассажирских перевозок в транспортно-пересадочных узлах, соединяющих общественный транспорт с метрополитеном Алматы, расширить сеть его географической доступности, послужить расширению сопутствующей инфраструктуры и улучшению экологии в городе", – отмечает Муратбек Кульбаев.
По мнению заместителя председателя Ассоциации предприятий пассажирских перевозок Даны Ахатовой, Алматы, как центр Алматинской агломерации, с учетом пригородных зон охватывает город Конаев, Gate city и множество районных центров.
Фото: Акимат Алматы
"Предложенная в рамках Транспортного каркаса выделенная полоса для BRT по проспекту Райымбека сократит временные затраты и интервалы движения автобусов, обеспечивая более быстрые и комфортные поездки для пассажиров. Более 40% автобусных маршрутов города проходят через проспект Райымбека, и внедрение BRT обеспечит увеличение привлекательности общественного транспорта", – сказала зампредседателя Ассоциации предприятий пассажирских перевозок.
Фото: акимат Астаны
Специалист в области транспорта Владимир Смирнов подчеркнул, что сейчас в Алматы проводится комплексная работа по созданию условий для повышения привлекательности передвижения общественным транспортом.
Фото: акимат Астаны
"Мастер-план Транспортного каркаса до 2030 года демонстрирует намерение городской администрации сделать общественный транспорт преимущественным в общем транспортном потоке. Мы видим, что предполагается массовое обновление подвижного состава, постоянное совершенствование инфраструктуры – дорог и остановочных комплексов, а также развитие маршрутной сети", – отметил Владимир Смирнов.
Напомним, акиматом Алматы утвержден мастер-план транспортного каркаса города до 2030 года, который опубликован на официальном сайте Управления городской мобильности Алматы после обсуждения экспертным сообществом и общественностью.
Разработчиками мастер-плана являются НИИ "Алматыгенплан" и эксперты в сфере реализации комплексных транспортных проектов.