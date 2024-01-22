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Снос мечети в Шымкенте возмутил казахстанцев

Снос мечети в Шымкенте возмутил казахстанцев Фото: pixabay
В Сети появилось видео, на котором, предположительно, сносят старинную мечеть в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал Оtyrar.kz, казахстанцы начали оставлять недовольные комментарии под видео: 

  • Старая же мечеть, уже ей сколько лет, в 1989 году построили, я считаю она в ЮНЕСКО должна была попасть.
  • Как вы думаете это здание нужно было реконструировать или как?
  • Конечно. Старое же должно же остаться.
Снос мечети в Шымкенте возмутил казахстанцев

Фото: otyrar.kz

Главный имам Шымкента опроверг СМИ информацию о сносе мечети, заявив, что снесли медресе, стоящее рядом. 

"Информация о том, что мечеть будут сносить не соответствует действительности. Рядом с мечетью есть здания, которые были построены в 1986 году и сданы в эксплуатацию в 1990 году. В 2014 году данное медресе мы отремонтировали за счет спонсоров. Однако, двухэтажное здание было признано аварийным, у нас есть документы. Я сам выпускник этого медресе и считаю, что здание нельзя оставлять в таком состоянии. Выражаем благодарность имаму мечети, который дал разрешение на данную работу. У нас есть гарантия от подрядчика, что он построит здесь новое здание в течение полутора лет. Спонсор пожелал остаться анонимным", – рассказал он телеканалу. 

По данным СМИ, аким Шымкента Габит Сыздыкбеков был крайне возмущен тем, что представители духовенства не сообщили о такой важной для города новости заранее. Градоначальник поручил не допускать впредь несогласованного с властями сноса и не затягивать на год строительство нового здания медресе.

Мечеть Джами или, как ее называют в народе мечеть Кошкар-ата, была построена в 19 веке. Это единственное в Казахстане здание, возведенное в стиле классического ферганского зодчества и сохранившееся со времен правления Коканда. Местные власти заверили, что здание мечети сносить не будут.

Ранее сообщалось, что российский медиаменеджер Арман Давлетяров передаст дом, в котором он вырос, в духовное управление мусульман района.

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