В Казнете разгорается конфликт из-за "сноса" старейшей мечети в Шымкенте
Представительство Духовного управления мусульман Казахстана по Шымкенту в связи с подобными разногласиями выступило с заявлением.
Там уточнили, что в городе действуют 92 мечети.
"В связи с аварийным положением вспомогательного (соседнего) здания, построенного в 1980-ые годы, возле памятника XIX века мечети Дауитулы Шынгысбай кажы, расположенного по адресу г. Шымкент, улица Амангельди Иманова 29, согласно экспертному заключению, выданному ТОО "Tech-Inspection" от 22.11.2023, вспомогательный корпус будет снесен и заменен новым. Скоро будет построен учебный корпус", – говорится в опубликованном сообщении.
Далее сказано, что здание мечети, построенное в 19 веке, сохранилось и по-прежнему служит прихожанам.
Кроме того, в Управлении архитектуры и градостроительства изданию "Отырар" также дали комментарий по поводу работ и заверили, что сама мечеть сносу не подлежит.
"По вопросу сноса мечети информируем вас о том, что мечеть не подлежит сносу. Осуществляется снос пристройки с навесом на территории мечети, согласно поданного заявления руководства мечети", – отмечают в ведомстве.
Видео со "сносом" мечети опубликовали на одной из страниц в Instagram 21 января 2024 года. В подписи автор заявил, что "в "старом городе" Шымкента снесли старейшую мечеть южного региона".
- Во всех странах и городах пытаются сохранить как можно дольше исторические постройки, мечети и храмы, Шымкент как всегда отличился.
- Нельзя трогать святые исторические места. Зачем и кто позволил разрушить?
- Я в шоке! Для чего сносить такую старую мечеть? А наши сами решили ее снести, как будто сами строили.
- В этой мечети столько энергии. Ее надо было реконструировать, а теперь построят высотки.
- Мой дедушка участвовал в ее реконструкции в начале 20-го века, жаль, что те, кто на верху никак не ценят не чтят все, что связано с историей города... А может специально уничтожают? – пишут возмущенные комментаторы.
15 ноября 2023 года стало известно, что в Шымкенте дворец культуры "Фосфорник", который пустует последние несколько лет, передали в коммунальную собственность. Здание находилось в частной собственности ТОО "Дархан групп", бывшим владельцем был известный бизнесмен Тохтар Тулешов, которого задержали в 2016 году.