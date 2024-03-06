Минтруда Казахстана "вводит" единое пособие на детей
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 6 марта 2024 года, в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК прокомментировали информацию о якобы введении единого пособия на детей, назвав ее фейком, сообщает Zakon.kz.
Как подчеркивается в релизе, информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что министерством "будет введено единое пособие на детей, не соответствует действительности".
"В мессенджерах и социальных сетях в виде голосовых сообщений и видеороликов распространяется ложная информация якобы о введении МТСЗН с июля 2024 года единого пособия для семей, имеющих детей, в размере 70 тыс. тенге на каждого ребенка. Данная информация является фейком".Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК
В Минтруда отметили, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера "1414".
"Просим граждан доверять информации только из официальных источников".Пресс-служба МТСЗН РК
Также в ведомстве напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.
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26 февраля 2024 года в Минтруда Казахстана заявили, что распространяемая в социальных сетях информация о том, что министерством производится выплата компенсации, не соответствует действительности.
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