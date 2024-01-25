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Наладить железнодорожное сообщение ВКО с Алматы и Россией попросили в Сенате

Наладить ЖД-сообщение ВКО с Алматы и Россией призвали в Сенате Фото: pixabay
Сенатор Ольга Булавкина в своем запросе заявила о необходимости снова пустить поезд "Тальго" по маршруту "Алматы – Оскемен" и наладить железнодорожное сообщение между ВКО и Россией, сообщает Zakon.kz.

Отсутствие скоростного железнодорожного сообщения между Восточно-Казахстанской областью и Алматы, а также международного железнодорожного маршрута с Россией, по мнению сенатора, говорит о неэффективности государственного регулирования ЖД-транспорта.

Сегодня единственный пассажирский поезд, связывающий ВКО с Алматы, ходит по ЖД-маршруту "Алматы-2 – Оскемен-1". Пассажиры регулярно на него жалуются.

"Некачественное обслуживание маршрута неоднократно подвергалось критике со стороны пассажиров ввиду неудовлетворительного состояния вагонов советского периода и длительного времени в пути – более 27 часов. Люди, имеющие проблемы со здоровьем, родители с маленькими детьми, студенты проходят настоящее испытание, пытаясь добраться до точки назначения в грязных, душных, непроветриваемых вагонах".Ольга Булавкина

До сентября 2022 года по направлению "Алматы – Оскемен" курсировал поезд "Тальго", отвечавший всем требованиям безопасности и комфорта пассажиров. Путь из ВКО в Алматы тогда занимал 16 часов. Однако, по информации АО "Пассажирские перевозки", в связи со снижением пассажиропотока и наполняемости в пассажирских поездах маршрут закрыли.

"Автомобильное сообщение с городом Алматы затруднено ввиду ремонта республиканской трассы, продолжающегося уже несколько лет, а также неблагоприятных погодных условий в зимний период. В этой связи возобновление скоростного железнодорожного маршрута "Алматы-2 – Оскемен-1" является необходимой альтернативой для жителей и гостей области. Кроме того, население поднимает вопрос о железнодорожном пассажирском сообщении с Российской Федерацией, в частности, курсирования маршрута "Риддер – Томск". ВКО, граничащая и имеющая тесные торговые и социальные связи с Алтайским краем и Новосибирской областью, не имеет железнодорожного сообщения. Этот факт сдерживает развитие предпринимательства, в том числе туризма, в регионе".Ольга Булавкина

Зимой поезда, по словам Ольги Булавкиной, более надежны. При закрытии автомобильных дорог они оставляют единственную возможность добраться до пункта назначения. Вопрос об открытии маршрута "Риддер – Томск" неоднократно поднимали на разных уровнях, но его решение требует межгосударственного рассмотрения.

"Просим рассмотреть вопрос возобновления скоростного железнодорожного маршрута "Алматы-2 – Оскемен-1", а также оказать содействие в решении вопроса железнодорожного пассажирского сообщения с Российской Федерацией на межгосударственном уровне, в том числе на площадке следующего Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России", – резюмировала Ольга Булавкина.

Есть и другая актуальная проблема, связанная с поездами, – постоянные задержки рейсов. Министр транспорта Марат Карабаев на пресс-конференции в правительстве ответил на вопрос, не считает ли он, что глава КТЖ Нурлан Сауранбаев не справляется со своими обязанностями в связи с этой проблемой. Марат Карабаев отметил, что в 2023 году рост железнодорожных перевозок составил 5%. Нурлан Сауранбаев на пост главы КТЖ пришел два года назад.

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